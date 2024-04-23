Meta开放Horizon OS 引发新一轮头显和元宇宙热潮

站长之家(ChinaZ.com) 4月23日 消息:近日，Meta创始人扎克伯格宣布，Meta将开放支持Quest的操作系统Meta Horizon OS，允许其他公司基于其生态系统设计更多头戴显示器。联想、微软和华硕等科技巨头都是Meta的首批合作伙伴。

Meta Horizon OS是一个专为Meta公司的增强现实（AR）和虚拟现实(VR)设备所设计的操作系统。它与Meta的Horizon平台深度集成，支持元宇宙中的沉浸式环境和社交应用，并提供跨设备支持、优化性能以及新型人机交互技术等功能。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Meta开放Horizon OS的做法有点类似于谷歌对安卓系统的开放模式。两者都提供一个通用的操作系统平台，并采取"开放"或授权的方式，让第三方硬件厂商基于该平台开发自己的产品，从而吸引更多合作伙伴加入阵营，扩大平台影响力。

扎克伯格表示，Meta的目标是让开放模式定义下一代计算的发展，即元宇宙眼镜和头显。Meta Horizon OS的关键理念包括:提供身临其境的互动体验、将数字化对象引入物理空间、支持虚拟空间中的导航和交互，以及为开发者和创作者提供支持。

这一举措或将引发新一轮的头戴显示器和元宇宙热潮，涉及生产力、娱乐、游戏、运动等多个领域。Meta也将开放自家的应用商店，让用户能在Quest或任何基于Horizon OS的头显上运行各种内容。

随着Meta Horizon OS的开放，元宇宙的各种不同使用方式有望被进一步带给大众。虽然推出新产品可能需要几年时间，但Meta已为这个新计划做好了准备，并将尽快将这一体验带给大家。

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