亚马逊音乐推出 Maestro:AI 根据文本提示创建个性化播放列表

站长之家(ChinaZ.com) 4月23日 消息:亚马逊音乐推出了一项名为 Maestro 的人工智能功能，旨在让用户通过简单的文本提示构建个性化的音乐播放列表。该功能可在 iOS 和 Android 应用程序上使用，利用自然语言生成播放列表，为用户带来更加便捷的音乐体验。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

使用 Maestro，用户可以通过输入指令来请求特定主题或情感的音乐列表，例如“为乔迁庆典创建一个播放列表，其中包含适合感官问题的人的安静歌曲”。人工智能工具将根据用户的请求生成符合需求的音乐列表，为用户提供个性化的听歌体验。

值得注意的是，Maestro 还认识并理解提示中的表情符号，甚至可以从仅包含表情符号的提示中创建播放列表，例如“🏜️🌵🤠”。这种智能化的音乐推荐方式使得用户可以通过更加直观和轻松的方式发现新的音乐。

根据亚马逊的公告，Maestro 目前处于测试阶段，仅适用于美国的 Amazon Music 用户。该功能对于免费用户以及 Prime 和 Unlimited 订阅者都是免费的。然而，收听广告的免费用户只能收听整个播放列表的30秒预览，然后才能选择保存。而 Prime 和 Unlimited 订阅者则可以更灵活地控制 Maestro 生成的播放列表，包括收听整首歌曲、删除和替换曲目等操作。

不仅如此，所有用户级别都可以与其他人共享由人工智能创建的播放列表，进一步丰富了用户之间的音乐交流与分享。这一创新性的 AI 功能为音乐爱好者带来了更多探索和发现音乐的乐趣，为亚马逊音乐平台增添了更多吸引力和竞争优势。

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