雷军称着急购车可考虑智界S7：确认小米SU7交付提前

小米创办人雷军透露，小米SU7的产能与交付速度正在迅猛提升，其中标准版和Max版更是已提前交付至消费者手中。据悉，许多准车主在小米汽车APP中欣喜地发现，他们的车辆预计交付时间已经提前。

事实上，雷军早前在直播中便分享了一个好消息:原定于今年4月底交付的小米SU7，在4月18日便已开始正式交付，比原计划提前了整整12天。这一消息无疑给期待已久的车主们带来了不小的惊喜。

谈及未来的计划，雷军表示在北京车展上，他将详细展示小米汽车的产能与交付规划。而对于那些急于购车的消费者，他则热情推荐了几款国内优秀的新能源汽车，如智界S7、蔚来ET5以及小鹏P7系列等，认为这些车型同样值得考虑。

值得一提的是，雷军与华为等友商之间的互动也备受关注。在智界S7发布会预热期间，雷军便积极转发相关微博，展现了对中国智能汽车产业的支持与祝福。这一举动不仅引发了网友的热议，还被称为“雷军和华为的梦幻联动”，进一步凸显了双方在新能源汽车领域的紧密合作与良性竞争。

展望未来，雷军充满信心地表示，未来十年将是智能化的黄金十年，而中国新能源车行业将携手共进，共同迈向更加辉煌的未来。在这一过程中，小米汽车将不断提升产能与交付速度，为广大消费者带来更多高品质、高性能的新能源汽车产品。

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