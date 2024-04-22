蚂蚁森林超9成树种在“三北”攻坚战核心区，再捐1亿元支持甘肃种树治沙

4月22日"世界地球日"，全国1500多万网友通过蚂蚁森林在手机上为甘肃种出超150万株花棒。当天上午，首批42万株花棒汇成的"蚂蚁森林甘肃'三北'希望林"在武威市凉州区腾格里沙漠南缘种下。种植现场，甘肃省与蚂蚁集团启动战略合作，未来三年，蚂蚁集团将通过蚂蚁森林再捐1亿元支持甘肃种树治沙。此前，蚂蚁集团已通过多家公益组织和专业机构，向甘肃省生态建设协议捐资超过9亿元，种树超1.5亿棵。全国范围内，蚂蚁森林项目启动8年来，已将超90%的树种在了"三北"工程三大标志性战役地区。

“国家开展的‘三北’工程是恢弘的时代命题，绿色不仅要种在大地上，更要种在每个人心里。”“8年时间，蚂蚁森林已经成为公众参与‘三北’工程的重要渠道之一，让更多的普通人从‘三北’工程的受益者变成了‘三北’工程的建设者。”蚂蚁集团资深副总裁、首席可持续发展官彭翼捷说。

图:2024蚂蚁森林春种首批花棒种植现场

为应对西北、华北和东北地区日趋严重的风沙危害和水土流失等灾害，1978年，我国正式启动“三北”防护林体系建设工程，目标在2050年将工程区的森林覆盖率由5.05%提高到14.95%。国家林业和草原局公开信息显示，截至2020年底，“三北”工程区森林覆盖率已达13.84%，比1978年提高了8.8个百分点。未来10年，“三北”工程重中之重是打好黄河“几字弯”攻坚战、科尔沁和浑善达克两大沙地歼灭战、河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战三大标志性战役。

图:位于甘肃金塔的蚂蚁森林666号胡杨林，旁边是巴丹吉林沙漠，摄于2024年3月

甘肃是“三北”工程标志性战役中“河西走廊-塔克拉玛干沙漠边缘阻击战”的核心区域，有绵延上千公里风沙线。2017年，蚂蚁森林在甘肃武威启动种树治沙实践，助力阻止巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠在此“握手”。

图:位于甘肃武威市民勤县的蚂蚁森林241号林，摄于2024年3月

在武威市民勤县，不少蚂蚁森林地块已经形成明显沙结皮，有效阻止沙丘移动，曾消失踪迹的国家二级保护动物黄羊重新活跃了起来。

在离民勤900多公里外的敦煌，同样的现象也在发生。作为甘肃省乃至全国荒漠化程度、风沙危害最为严重的地区，敦煌全年降水量仅42.5毫米，蒸发量是降水量60倍。为阻止库姆塔格沙漠侵袭，2018年以来，蚂蚁森林先后在敦煌阳关镇种下梭梭等树种超3万亩。每到开花季节，淡黄色的梭梭花海让戈壁滩充满生机，遇见国家二级保护动物鹅喉羚也成了护林员巡护时经常遇到的小惊喜。

图:为阻止库姆塔格沙漠东侵，蚂蚁森林助力敦煌植出3万亩绿色屏障，图为蚂蚁森林616号林，摄于2024年3月

据了解，自2016年发起成立至2023年8月，蚂蚁集团通过蚂蚁森林项目，参与支持了全国22个省份的生态建设，种树总量超4.75亿棵。

在甘肃隔壁，去年11月23日，内蒙古自治区人民政府与蚂蚁集团签署战略合作协议，未来5年，蚂蚁集团将围绕荒漠化防治，力争帮助内蒙古再完成200万亩植树造林、管护等防沙治沙项目，探索动员社会力量参与防沙治沙合作的模式创新。此次签约前，蚂蚁集团已通过“蚂蚁森林”公益造林项目，在阿 拉善、鄂尔多斯等盟市种下超过2.7亿棵树，总面积超过200万亩，累计备忘捐资超过15亿元。

图:位于内蒙古科尔沁右翼中旗的蚂蚁森林469号沙棘林，摄于2024年4月

“我们不消灭沙漠，沙漠就会消灭我们!”全国劳动模范、林业英雄郭万刚对记者说。上世纪80年代中期，郭万刚从父亲手中接班，开始在有“出门八步就是沙”之称的八步沙植树造林。40多年过去，他带领干部群众在先后在八步沙、黑岗沙以及北部沙区完成治沙造林28.7万亩，管护区内植被覆盖率由治理前的不足3%提高到了现在的70%以上。这其中，由蚂蚁森林捐资种树面积6万亩。

“从一步到一亩、一茬接一茬，只要人进一步，沙子就往后退一步。”4月22日武威种树现场，在沙窝子种了25年树的王银吉再次挥起铁锹，带领民众压沙种树。“心里想着那一抹子绿，脚下的步子都更有劲了!”王银吉说。

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