AI日报：Model3模型重磅发布；阿里云全面支持Llama 3训练推理；Gorq推出iOS应用；批量去水印工具VSR来了

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1、Blockade Labs发布全新模型Model3

本文介绍了知名生成式AI平台Blockade Labs发布的全新模型Model3，该模型实现了生成效果的质的提升，支持超高清8192x4096分辨率，提升了文本提示器描述生成世界的能力，减少了生成世界的灰度值，使内容更加高清、细腻。文章还介绍了Model3模型的免费体验和未来功能的展望。

【AiBase提要:】 🚀 Model3实现了生成效果的质的提升，支持超高清分辨率，使内容更加高清、细腻。 💡 Model3增强了文本提示器描述生成世界的能力，提高了生成效率。 🔮 Blockade表示未来会添加网格、混音、重组、草图等自定义功能，为用户提供更多选择。 详情链接:https://skybox.blockadelabs.com/1a97298c8f1f88340e91418e93fbee3eAPI

2、阿里云宣布全方位支持Llama3训练推理 帮助开发者构建自己的大模型

阿里云宣布为Meta公司最新开源的Llama3系列大语言模型提供全方位支持计划，包括免费算力支持、一键式解决方案、快速比较、专属大模型打造等服务，推动大模型技术在国内发展和应用，加速AI技术创新落地。

【AiBase提要:】 🔥 免费算力支持降低企业和开发者成本 🚀 一键式解决方案简化Llama3模型使用流程 💡 快速比较效果与其他模型对比选择更合适的模型 🔗 产品入口:https://top.aibase.com/tool/aliyunbailian

3、Gorq推出iOS应用 支持Llama3、Gemma等

Gorq的iOS应用已经推出，旨在为用户提供快速高效的输出服务。用户无需登录，完全免费使用。安装地址为https://testflight.apple.com/join/Y9X0wGsi。Gorq处理速度快，让用户能够迅速获得所需结果。

【AiBase提要:】 🚀 Gorq iOS应用旨在提供快速高效的输出服务，支持模型有Llama38B、70B、Llama270B、Mixtral8X7B、Gemma7B。 ⏱️ LLM响应对话内容推理时间在1s内，结合语音合成时间，实时对话更流畅。 💡 应用输出速度快，让用户迅速获得所需结果。 安装地址:https://testflight.apple.com/join/Y9X0wGsi

4、“动态排版”技术Dynamic Typography 可将文本字母转化为动画

这项技术通过视频扩散先验，将文本字母转化为动画，从而增强语义表达和动态效果。Dynamic Typography不仅让字母根据语义变形，还通过动画赋予字母生命，将静态文字转变为能够传递复杂情感和信息的动态视觉元素。

【AiBase提要:】 ⭐️ 增强表达力:将静态文本转换为能表达丰富情感的动态形式。 💡 改善用户体验:通过动态文字吸引观众，提供更具吸引力的沟通方式。 🌟 技术创新:超越其他方法，在生成文本动画方面保持可读性和表达准确性。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/dynamic-typography

5、VSR:支持批量去除视频中的水印和字幕

VSR（Video Subtitle Remover）是一款基于AI技术的工具，专门用于从视频和图片中去除硬编码的字幕和文本水印。该工具高精度去除字幕，智能填充处理留下的区域，支持自定义字幕去除区域，全自动文本去除，批量处理图片，提升视觉体验，内容重新利用，节省编辑时间。

【AiBase提要:】 🔍 可以在不损失图像分辨率的情况下，去除视频中文字，用户可自定义字幕去除位置 🎨 智能填充处理去除字幕后的区域，保持视觉连贯性。 🖼️ 支持批量选择图片，并去除图片中的水印文本 详情链接:https://top.aibase.com/tool/video-subtitle-remover-vsr-

6、Krea AI将推视频生成功能

Krea AI即将推出的视频生成功能将为设计领域带来革命，用户能轻松生成高质量视频内容，广告、电影、游戏设计、社交媒体分享变得方便。界面优化使操作更简便，吸引更多用户使用。实时增强功能让用户在绘制图像时看到细节提升，对设计工作有帮助。

【AiBase提要:】 🚀 视频生成功能将带来设计领域革命，提供高质量视频内容。 🎨 界面优化使操作更简便，吸引更多用户使用Krea AI。 🖌️ 实时增强功能帮助用户在绘制图像时看到细节提升。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/krea-ai

7、MoA:用于图片合成的混合注意力架构

引入了一种新的架构，名为注意力混合模式（MoA），用于个性化文本到图像扩散模型。MoA 通过将生成工作负载分配给两个注意力路径来实现给定主题和背景的分离生成。能够生成高质量、个性化的图像，使得主题和背景的控制更加分离。

【AiBase提要:】 🔍 注意力混合模式（MoA）用于个性化文本到图像扩散模型，实现主题和背景的分离生成。 🎨 MoA 能够生成高质量、个性化的图像，使主题和背景控制更加分离。 🖼 MoA 在个性化图像生成领域具有潜在价值和广泛适用性。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/mixture-of-attention-moa-

8、谷歌整合AI团队，加速Gemini模型发展

谷歌宣布整合AI模型开发团队到DeepMind，加速Gemini模型进展，深化对AI产品的信任与透明度。这一举措将提高AI产品交付能力，简化开发过程，加大对AI测试和评估的投资。

【AiBase提要:】 🤖 谷歌整合AI团队到DeepMind，加速Gemini模型发展。 🔬 提高AI产品交付能力，简化开发过程。 🌐 加大对AI测试和评估的投资。

9、科大讯飞将在4月26日为讯飞星火V3.5版本上新三大能力

科大讯飞即将推出讯飞星火V3.5版本，具备理解长图文和长语音能力，实现超拟人情绪复刻和更高效、安全的智能体平台。该版本在文本生成、语言理解、知识问答等七大核心能力上取得显著进步，超越了GPT-4Turbo。

【AiBase提要:】 🚀 讯飞星火V3.5将具备理解长图文和长语音能力。 🔥 实现一句话复刻超拟人情绪。 💡 实现更高效、安全的智能体平台。

10、全球PC出货量年增长3%，恢复疫情前水平

全球PC出货量年增长3%，结束了连续两年的下滑趋势，行业恢复到疫情前的水平。AI技术预计将继续推动今年PC销售。中国和俄罗斯国内品牌在PC市场上蓬勃发展。

【AiBase提要:】 📈 全球PC出货量年增长3%，行业恢复到疫情前水平。 💻 AI技术预计将继续推动今年PC销售。 🌐 中国和俄罗斯国内品牌在PC市场上蓬勃发展。

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