清华系发布全新金融AI功夫量化 几秒完成金融数据分析

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:近日，国内AI创新企业功夫源科技推出了一款名为「功夫量化」的金融数据分析AI应用，标志着金融数据分析领域的一次重大突破。

「功夫量化」AI应用能够在PB级金融数据中以秒级速度进行精准的信息搜寻，为普通投资者提供了一款无需编程即可轻松进行数据分析的金融工具。这款应用的核心竞争力在于其深度筛选数据的能力，能够洞悉背后的价值信息，并据此生成有力的洞见，帮助用户做出更明智的投资决策。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

例如，用户可以轻松查询:

「今年3月每天收盘前30分钟逐笔成交数量最多的股票」

「中国石油和上汽集团在今年1月3号开盘后10分钟内每分钟逐笔成交数之差」

「2024年宁德时代三十分钟内涨幅超过1%的随后五分钟的涨跌幅度」等

传统上，进行复杂的金融分析需要分析师具备高级编程技能，并在专业金融数据库上执行开发工作。而「功夫量化」的出现，使得即使是没有编程能力或专业工具使用经验的普通用户，也能通过免费的小程序或桌面客户端，以类似ChatGPT的问答形式，实时获取所需的分析结果。

此外，「功夫量化」还为用户提供了覆盖国内全市场的金融市场Level2数据，这种数据的深度和广度，使得用户能够更精确地分析市场动态并制定交易策略。功夫量化团队开发的全新无服务架构，通过云计算平台提供弹性算力服务，使用户无需前期投资即可实现数据的即时在线处理和分析。

在金融版的特征工程领域，「功夫量化」推出了基于因子计算的AI Infra—高性能金融因子工厂，支持用户自定义和部署因子计算任务，提高金融分析和交易策略的精准度。通过开放式API，用户可以轻松地将计算结果集成到其他系统中。

功夫量化的未来发展计划表明，他们致力于将AI功能更全面地融入金融交易的各个环节，从数据分析到实盘交易。不久后的功夫量化平台将通过高级的用户界面和自然语言处理技术，使用户能够直接与系统对话，描述他们的交易需求和目标。

功夫量化团队自2017年成立以来，始终保持一个精练而高效的团队规模，覆盖了包括核心研发、产品设计、质量测试、运营管理以及商务等各个职能领域。团队创始人董可人及其团队成员在量化交易领域拥有丰富的专业知识和经验。

值得一提的是，功夫量化在业内以极致的低延迟系统性能为知名，并且是开源理念的推行者和贯彻者。他们提供了系统核心组件的开源代码，并打造了完整的在线开源站点，提供详细的文档、版本管理、预编译的安装包下载等多项支持。

「功夫量化」的推出，无疑将为金融行业带来深远的影响，它不仅提升了普通投资者的数据分析能力，也可能引发金融从业者的工作形态与流程的变革。随着AI技术的不断进步，金融交易将变得更加智能化和个性化，我们有理由相信，这将是金融领域应用的新纪元。

项目地址：https://github.com/kungfu-origin/kungfu

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