阿里云宣布全方位支持Llama 3训练推理 帮助开发者构建自己的大模型

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:阿里云百炼大模型服务平台近期宣布了一项重要的支持计划，即为Meta公司最新开源的Llama3系列大语言模型提供全方位的支持。这项服务包括限时免费的模型训练、部署和推理服务，旨在帮助企业和开发者在阿里云平台上构建和优化自己的专属大模型。

主要如下:

免费算力支持:阿里云提供的免费算力支持，可以降低企业和开发者在大模型训练和部署过程中的成本。

一键式解决方案:百炼平台推出的一键训练、部署、推理方案，极大地简化了Llama3模型的使用流程，使得国内开发者可以快速上手并体验Llama3的强大功能。

快速比较:通过这一服务，开发者可以方便地将Llama3与其他模型进行效果比较，从而做出更加合适的选择。

专属大模型打造:企业和开发者可以在阿里云上基于Llama3系列构建定制化的大模型，以满足特定的业务需求。

广泛适用性:Llama3模型的多模态能力和先进的AI技术水平，使其在对话、问答、推理等多种任务中都能发挥出色的性能。

阿里云的这一举措，不仅为开发者提供了实际的技术支持和资源，也进一步推动了大模型技术在国内的发展和应用。通过结合阿里云强大的云计算资源和Llama3模型的先进性能，企业和开发者将能够开发出更加智能和高效的AI应用，加速AI技术的创新和落地。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/aliyunbailian

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