​谷歌整合 AI 重心，DeepMind 和研究团队合并

划重点: - 🤖 谷歌宣布将 AI 模型开发团队整合到 DeepMind 单元内 - 🔬 合并加速 Gemini 模型进展 - 🌐 深化对 AI 产品的信任与透明度

站长之家（ChinaZ.com）4月22日 消息:谷歌在周四宣布将整合旗下专注于构建人工智能（AI）模型的两个内部团队。

Alphabet 和谷歌 CEO 桑达尔・皮查伊在公司网站上发布了一篇博客文章，解释了将 AI 模型构建团队整合到谷歌 DeepMind 团队内的决定，其中包括来自公司研究部门的团队。去年，谷歌通过将 Google Brain 团队与 DeepMind 和其他专注于 AI 系统的研究人员合并，创建了 Google DeepMind。

皮查伊表示，这一举措 “加快了我们 Gemini 模型的发展”，统一了机器学习（ML）基础设施和开发人员团队:“仅一年的进展就令人难以置信:Gemini 模型被视为领导者，不断得到改进。我们连续取得的突破将我们置于递交世界上最先进、安全和负责任的 AI 的道路上。”

皮查伊解释道，“现在，为加快这一进展，我们将整合在研究和 Google DeepMind 两个方面专注于构建模型的团队。所有这些工作现在将坐落在 Google DeepMind，并扩大我们交付能力强大 AI 产品给我们的用户、合作伙伴和客户的能力 。这将通过将计算密集型的模型构建集中在一个地方，建立对那些希望采用这些模型并构建生成式 AI 应用的 PA 的单一访问点，从而简化开发。”

此外，谷歌还将其负责任 AI 团队从研究部门移至 DeepMind，以 “更加接近模型构建和扩展的地方”。公司还将其他责任团队划归到其中央信任与安全团队，公司正在加大对 AI 测试和评估的投资。

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