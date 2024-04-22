2024年一季度全球PC出货量增长3%，AI预计将继续推动PC销售

划重点: 📈 全球 PC 出货量年增长3%，恢复疫情前水平。 💻 AI 技术预计将继续推动今年 PC 销售。 🌐 中国和俄罗斯国内品牌在 PC 市场上蓬勃发展。

站长之家（ChinaZ.com）4月22日 消息:Counterpoint Research 发布的报告确认，全球 PC 出货量同比增长3%，结束了连续两年的下滑趋势，行业恢复到疫情前的水平。这一变化归功于 AI PC 时代的到来，各个领域的出货量恢复以及终端用户的升级周期。

Counterpoint 的报告与 IDC 最近的研究结果大体相符，后者报告称2024年第一季度 PC 出货量增长了8%。两个研究组织认为联想占据了全球 PC 市场的最大份额，约为23-24%，其次是惠普和戴尔。

苹果公司也取得了一些增长，这可能归功于其基于 M3的系统。这些公司在全球市场上始终保持着前四名的位置。今年，预计全球将有许多 AI PC 和笔记本电脑销售。高通也希望在个人计算市场上分一杯羹，因为它打算用备受期待的骁龙 X 笔记本电脑与英特尔和 AMD 竞争，这款笔记本电脑预计将在几天后推出。

中国和俄罗斯的国内品牌预计将在其 PC 市场上占据较大份额。虽然中国一直在进步其芯片制造业务，并继续引进新工具，但俄罗斯的进展较少。

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