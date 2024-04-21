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媒体专家称人工智能将「彻底改变新闻生态系统」

2024-04-21 10:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 21 日消息：近期，媒体专家大卫·卡斯韦尔在接受法新社采访时表示，人工智能正在撼动新闻业，并将在短期内引起「新闻生态系统的根本变化」。作为前雅虎员工和 BBC 新闻实验室的成员，卡斯韦尔在业界领袖聚集在意大利佩鲁贾市讨论他们行业面临的一些重大问题时进行了发言。

关于未来的新闻业，您怎么看？

「我们不知道。但我们正在尝试理解所有的可能性，或者尽可能多的可能性。不过，我认为有一些事情在变得更加清晰：更多的媒介可能会由机器创造、发起和获取。所以机器将在很多新闻工作中做更多的采集工作，更多地进行制作，包括音频、视频和文本，并将创造消费者所拥有的消费体验类型。

这是整个信息生态系统，尤其是新闻生态系统中一个非常根本性的变化。这与我们现在所处的结构完全不同。我们不知道这会需要多久——可能是两年、四年、七年。我认为这会发生得更快，因为阻力很小。

人们不需要新设备、新硬件，他们不需要很多钱作为生产者，也不需要技术专长。以前的 AI 世代的所有这些障碍不再是障碍，感谢生成性 AI。」

新闻编辑室正在进行哪些最新的开发？

「一类发展是新工具，这些工具能够实现 AI 工作流程。例如，丹麦的 JP Politikens 专注于提高他们现有产品和活动的效率。但它也是向新的 AI 世界过渡其产品、人力资源、活动的基础。

谷歌构建了一种工具——代号为『Genesis』——他们正在与出版商进行测试。一些出版商正在构建他们自己的平台版工具。

这些工具，你可以在左边导入新闻资料：你的 PDF、文字记录、音频、视频……大致如此。它帮助你做诸如分析、摘要、转化为脚本、音频的事情。它们由工具编排。

记者现在所做的是协调工具，贯穿始终验证内容，并进行编辑。工作变成了使用这个工具，像一个 AI 工具的编辑经理。

它在技术上是可行的。但这与把它放在一个大型操作中的新闻室并日复一日，月复一月地使用它是不同的。这是一个大问题：它是否会被热情地采纳，以一种长期并不非常生产性的方式使用它，或者它将戏剧性地提高新闻室的生产力？」

成本是多少？

「在过去的十年里，这是非常昂贵的。这是非常困难的：你需要数据，你必须建立一个数据库，和亚马逊或谷歌云建立企业协议，你必须聘请数据科学家，拥有数据工程师的团队。这是一项重大投资。只有 BBC、纽约时报这个级别的组织才真正负担得起。

生成性 AI 并非如此。你可以通过你每月支付 20 美元的界面运行新闻工作流程。你不需要成为一个程序员。你所需要的只是动机、热情和好奇心。

新闻机构中有很多人将不会涉足 AI，因为他们没有技术背景，现在他们可以使用它。它是一种更开放的 AI 形式：「小型新闻室可以做很多事情，而在更成熟的新闻室中年轻的个体也可以做很多事情。我认为这是一件好事，但也是一件破坏性的事情。新闻编辑室的内部政治常常因此而受到干扰」。

我们在 AI 的哪个阶段？

「AI 自 20 世纪 50 年代以来就存在了。但是对于实际目的而言的 AI 出现在 ChatGPT 上。在我们真正了解如何使用它们做有价值的事情之前，可能还需要相当长一段时间——几年。你能用它们做很多事情。

对新闻业的风险是，其他组织、初创公司、技术公司将比新闻世界本身更快地做新闻。很多初创公司根本没有编辑部门。他们窃取新闻组织的内容，有些则覆盖细分市场：他们监测新闻发布、社交媒体频道、来自报告 PDF。」

风险是什么？

「在过去的 10 到 15 年中，新闻业的表现并不好，真正可信的未来愿景还没在社交媒体世界中出现。AI 做的（是）它给新闻组织提供了改变这种情况的机会，参与一个新生态系统。乐观是好的，参与进来、探索、拥有项目、实验，甚至改变你的思维方式，那是积极的。

正如哥伦比亚新闻学院院长贾兰尼·科布（Jelani Cobb）所说，「+AI 是不容忽视的力量，新闻业将不得不围绕它自我组织。」它不会适应新闻业。

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