谷歌正在合并其 Android 软件和 Pixel 硬件部门，以更广泛地整合人工智能

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 20 日消息:谷歌正在对 Android、Chrome 和谷歌硬件部门进行重大重组：它们即将合并！谷歌硬件部门高级副总裁 Rick Osterloh 将领导新的「平台与设备」部门。此前负责软件平台如 Android 和 ChromeOS 的 Hiroshi Lockheimer 将转向谷歌的「一些新项目」。

谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）写道：「拥有跨平台与设备的统一团队将帮助我们为用户和合作伙伴提供更高质量的产品和体验。这将有助于我们给 Android 和 Chrome 生态系统加速，并更快地将最佳创新带给合作伙伴——正如我们与三星的 Circle to Search 合作所做的那样。在内部，它也将加快决策速度。」

谷歌还以如今大多数决定所共有的方式来证明这一决策的合理性：说它与 AI 相关。皮查伊在题为「为我们的 AI 未来建设」的广泛帖子中提及此事，而新的部门也将携带一部分谷歌研究团队，特别是一直在从事计算摄影的小组。皮查伊希望这个团队生活在「硬件、软件和 AI 的交汇点」。

Osterloh 在有关重组的推特上写道：「很兴奋接受这个新挑战，并在 Android 生态系统中加速 AI 创新，我期待与 @Cristianoamon（高通 CEO）及其团队合作，并增加我们与 @Qualcomm 和 @Snapdragon 为 Android 的战略合作，不仅仅在移动领域，在计算、XR 和汽车领域也是如此。」将该帖文的后半部分全部用于高通是有趣的。谷歌与三星合作开发的内部 Pixel Tensor 芯片已经使 Osterloh 的硬件部门与 Android 最大的芯片合作伙伴高通处于对立状态。在 Pixel 6 发布时，Osterloh 表示，在谷歌开始制造自己的芯片之前，AI 方面「多年来一直被阻碍」，这是对他们之前使用的高通芯片的一次打击。高通 CEO 克里斯蒂亚诺·阿蒙也回复了——显然这两位高管正在公开示好。

我们将拭目以待其他 Android 生态系统的反应，尽管它们可能已经被提前通知了这一情况。当谷歌开始制造 Pixel 手机时，曾有传言说 Android 和硬件团队之间存在「防火墙」——向合作伙伴保证，谷歌不会在内部硬件团队中偏袒。这也意味着尤其是 Osterloh，是被「隔离」在 Android 生态系统之外的人，现在他将负责一切。资深谷歌员工 Sameer Samat 将接任 Android 生态系统总裁，由于他之前是这一角色的 VP，曾在 Lockheimer 之下工作，因此他已经建立了所有的生态系统关系。

在一定程度上割裂了宣告的是 Osterloh 接受 The Verge 关于重组时的采访，在被问及传说中的防火墙时，他表示它会继续存在：「我们一直保持 Android 和我们的生态系统合作伙伴之间的独立团队，以及我们的一线硬件工作。」希望这能解释清楚一切。

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