OceanBase 4.3版本推出列式存储引擎，进一步加强TP/AP一体化

站长之家（ChinaZ.com）4月20日 消息:OceanBase在其“关键业务负载”的一体化战略上再迈一步。4月20日在第二届OceanBase开发者大会上，OceanBase发布4.3版本，推出全新列式存储引擎，打造PB级实时分析数据库，可实现秒级实时分析，进一步加强TP/AP一体化。现场跑分显示，在同等硬件条件下，OceanBase4.3的AP查询性能已达到业内一流列存大宽表数据库同一水平。

作为一款100%根自研数据库，OceanBase持续践行一体化数据库的产品战略，以负载关键业务系统。2022年OceanBase4.0发布，从技术上首次突破分布式数据库的单机性能瓶颈，实现单机分布式一体化。目前在一体化上，OceanBase已实现单机分布式一体化、TP/AP一体化、云上云下一体化、多模一体化等，用一个数据库满足客户80%的场景需求。

OceanBase4.3深入探索TP/AP一体化。此前，面向企业在强OLTP场景中的AP需求，OceanBase构建了混合事务和实时分析处理（HTAP）能力，在OLTP基础上，提供复杂查询优化、秒级低时延响应、水平线性扩展(千/亿级数据关联查询)能力，部分满足了企业的AP场景需求。

但OceanBase注意到，随着数字化发展，越来越多企业需要更强的数据实时分析能力，如何在分布式数据库的架构中实现更强的AP性能，成为OceanBase探索的又一命题。

OceanBase4.3从AP存储入手，基于LSM-Tree架构推出列式存储引擎，实现可行存、可行列混存和可列存的多种存储方式，同时融入分布式TP核心能力小事务写入技术，有效消除数据导入延迟，满足更严苛的AP实时分析需求。同时全新推出基于Column数据格式描述的2.0向量化引擎和物化视图，进一步提升了深度AP场景下的性能表现，可实现秒级实时分析，极大提升OLAP实时分析的能力。

相较于实时分析数仓，OceanBase在实时分析这一场景上具备实时写入、读写强一致、大规模并行处理、管理运维难度低等优点。

OceanBaseCTO杨传辉介绍，OceanBase将持续践行“关键业务负载”的一体化战略，今年将重点打造PB级实时分析数据库的最强六边形战士，持续提高TP性能、分布式、兼容性、AP存储、AP计算、AP工具生态能力。未来，PB以下企业在AP应用场景中，无论是HTAP、还是OLAP，都可选择使用OceanBase。

发布会现场，在同等硬件条件下，OceanBase4.3还同业内一流的列存大宽表数据库进行了跑分PK。结果显示，在大宽表场景，两者的查询性能处于同一水平，这一查询性能是衡量数据库AP能力的重要指标之一。

除AP性能优化外，OceanBase4.3的TP性能、易用性也进一步增强，估行系统、统计信息、代价模型、Online DDL、会话管理、日志流、租户克隆等方面都得以优化，提升数据库在关键业务负载中的性能和稳定性。

目前，OceanBase已经服务超过1000家行业客户，其中30%将其应用于核心系统。例如，海底捞将OceanBase应用于会员系统，既做事务处理又进行实时分析，为每一位会员推荐定制化内容，实时分析算力提升30%，数据库成本下降35%，更从容应对七夕、双旦等节假日流量高峰。

杨传辉认为，OceanBase4.3在TP/AP一体化上的进一步突破，也是OceanBase坚持100%根自研的产品力结果。不基于开源数据库二次开发、自建研发环境和流程，才使OceanBase具备对内核代码的完全掌控力和掌控权，才具备更强的突破复杂业务场景和为关键业务系统兜底的能力。

会上，OceanBase还介绍，已从开发工具、开发生态、自助体验三方面进一步提升数据库易用性，打造真正对开发者友好的数据库。

目前，OceanBase Landscape技术生态已扩展至超750个主流产品，覆盖基础设施、数据集成、数据治理、应用集成等多个领域。在OceanBase的开源社区，目前已有118位开发者开通博客，累计有1000多篇技术文章分享，核心仓库拥有300多位外部贡献者，共建代码量超5万行。

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