高通骁龙X系列AI PC处理器将于4月24日发布

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息:在社交平台上，高通已经提前宣布了一个令人激动的消息——全新的高通骁龙X系列AI PC处理器将于4月24日正式亮相。此次发布会的焦点无疑是两款新的芯片:骁龙X Elite和骁龙X Plus。

骁龙X Elite作为这次发布会的重头戏，其技术实力不容小觑。它基于台积电4nm工艺打造，拥有12核Oryon大核心设计，这样的配置使得其CPU单核性能能够与苹果的M系列以及英特尔的酷睿芯片一较高下。

在性能跑分上，骁龙X Elite同样展现了其强大的实力。其多线程性能领先苹果M3超过28%，而在同等功耗下，无论是单线程还是多线程性能，骁龙X Elite都分别领先于酷睿Ultra7165H约54%。这样的数据无疑让人对骁龙X Elite充满了期待。

此外，骁龙X Elite还采用了全新的架构，这使得它能够在不借助二次编译的情况下，直接高效地运行x86优化的Windows应用程序。这无疑是对之前骁龙8cx芯片短板的有力弥补，也让骁龙X Elite在PC市场上更具竞争力。

总的来说，高通骁龙X系列AI处理器的发布，标志着高通在Arm PC领域的征战正式开启。我们期待这次发布会能够给PC市场带来全新的活力和变革。

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