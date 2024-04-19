AI日报：大模型Llama 3发布；Midjourney推社交新功能Room；超强AI视频自动剪辑工具Captions；手机上可以玩大模型了

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://top.aibase.com/

1、最强大模型Llama3 正式发布 已达GPT4 级别

Llama3是Meta公司最新发布的开源模型，拥有80亿和700亿参数规模，预计7月正式发布。该模型具备多模态能力，集成了新的计算机编码功能，将被应用于Meta智能眼镜等设备。与前代Llama2相比，在推理、代码生成和指令跟踪等方面取得显著进步。Meta与谷歌合作整合实时搜索结果到AI助手，提升用户体验。

2、Midjourney推出新功能Room 用户可在聊天室中一起创作图像

Midjourney最近推出了一个有趣的新功能——Room，为用户提供了一个协作和社交平台，用户可以一起创建和分享图像，并参与实时聊天。Room促进了用户之间的互动和合作，激发灵感和创意交流，丰富了Midjourney的体验。

【AiBase提要:】 🎨 用户可以一起创建和分享图像，在实时聊天中交流想法和反馈。 💬 Room提供了语音和文字聊天功能，方便用户讨论创作过程和分享想法。 🤝 左侧生成的图像可以轻松引用到聊天中，促进用户之间的互动和合作。 详情链接:https://www.midjourney.com/showcase

3、百度文库上线“智能漫画”“智能画本”功能

百度文库在2024年的Create2024百度AI开发者大会上发布了全新的「智能漫画」和「智能画本」功能，为用户提供了一句话生成漫画或画本的创作体验，同时推动了跨模态内容创作的发展。用户可以通过创作作品获取收益，增强亲子交流，以及参与漫画创作比赛和社区交流。百度文库与玄机科技合作，致力于打造全球领先的智能漫画解决方案。

【AiBase提要:】 ✨ 用户只需一句话即可创作漫画或画本，实现全链路创作路径的打通。 🎨 百度文库的「智能漫画」功能优化了故事生成，提供多种风格和角色形象选择，创作高质量作品。 📚 「智能画本」功能让父母为孩子创作专属故事，增强亲子交流，提供图文并茂、人声朗读的视频体验。 详情链接:https://wenku.baidu.com/pcactivity/makeAppointment?_wkts_=1713506418546&

4、AI视频自动剪辑工具Captions 支持对口型、AI自动添加音效等

这款名为Captions的AI视频剪辑工具革命性地简化了视频剪辑流程，提供了一系列自动化功能，增强了视频的视觉和听觉效果。用户可以选择字幕模板、添加音效、贴纸等元素，使视频更具吸引力。Captions还支持AI眼神注视、AI降噪、AI唇形同步和AI调色等功能，使视频更专业精美。其网页版本方便用户使用，未来计划添加自动字幕翻译功能，吸引更多全球用户。

【AiBase提要:】 ✨ 革命性视频剪辑工具，自动识别重要片段剪辑成短视频，简化剪辑流程。 🎬 提供自动化功能，增强视觉和听觉效果，用户可选择字幕模板、添加音效、贴纸等元素。 💡 支持AI眼神注视、降噪、唇形同步、调色等功能，提升视频专业度和吸引力。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/captions

5、可以在手机上用开源模型了！Hugging Face发布iOS应用Hugging Chat

Hugging Face最近推出了名为“Hugging Chat”的iOS客户端应用，为用户带来了便捷的使用体验。用户现在可以在手机上访问和使用Hugging Face平台上托管的多个开源模型。该应用响应速度快，为用户提供了顺畅的体验，尽管对中文支持有待提升。这一创新举措再次展示了Hugging Face在语言模型领域的领先地位和对用户需求的关注。

【AiBase提要:】 📱 用户现在可以在手机上访问和使用Hugging Face平台上托管的多个开源模型。 ⚙️ 应用提供了六个模型，包括Command R+、Zephyr-14b、Mixtral8x7B等，虽然对中文支持不佳，但仍受到欢迎。 🚀 应用程序响应速度非常快，为用户提供了流畅的体验。 详情链接:https://apps.apple.com/us/app/huggingchat/id6476778843

6、Nothing宣布耳机将支持ChatGPT

Nothing宣布将更深度整合ChatGPT到其智能手机和耳机中，为用户提供更快速的服务。用户可通过语音快速与AI工具进行互动，无需手动操作。更新后，用户可在Nothing耳机上使用ChatGPT，提升智能助手体验。公司计划不止步于此，还将在Nothing OS中嵌入系统级入口点到ChatGPT，改善智能手机用户体验。

【AiBase提要:】 🔊 用户可通过语音快速与AI工具进行互动，无需手动操作。 📱 更新后，用户可在Nothing耳机上使用ChatGPT，提升智能助手体验。 🚀 Nothing计划将ChatGPT与其智能手机和耳机更深度整合，为用户提供更快速的服务。

7、Stability AI宣布裁员20人，约占员工总数的10%

Stability AI公司宣布裁员20人，裁员决定是为了降低成本、加强与投资者和合作伙伴的支持，并促使团队继续开发和发布创新产品。公司近期遭遇人员流动问题，创始CEO已辞职，面临涉嫌侵权诉讼。裁员决定是在CEO离职后的动荡几周之后做出的。

【AiBase提要:】 📉 公司裁员20人，占员工总数约10%，旨在降低成本、加强支持、促进产品开发。 💼 公司近期遭遇人员流动问题，创始CEO已辞职，面临涉嫌侵权诉讼。 ⚖️ 公司裁员决定是战略计划的一部分，裁员部门尚未明确。

8、OpenAI图像生成器DALL-E2停止服务，DALL-E3接替其位置

OpenAI宣布关闭DALL-E2图像生成器服务，由DALL-E3替代，DALL-E3整合了ChatGPT，提供更简单界面和更优质图像。用户需注意DALL-E2将不再接受新客户，推荐使用DALL-E3进行图像生成。

【AiBase提要:】 🔍 DALL-E3整合了ChatGPT，提供更简单界面和更优质图像。 💡 DALL-E3提供更高质量的图像、改进的提示符合度，适用于ChatGPT Plus、Team和Enterprise以及OpenAI API。 🛑 DALL-E2将不再接受新客户，用户无法在DALL-E2界面中创建新图像，建议下载特别喜欢的内容以备安全。

9、国家互联网信息办公室确认116个AI大模型已备案

国家互联网信息办公室发布《生成式人工智能服务已备案信息的公告》，确认116个AI大模型已通过备案程序，意味着它们符合相关规范并可在中国境内合法应用。这一举措促进了生成式人工智能服务的创新发展和规范应用，对人工智能领域发展具有重要意义。

【AiBase提要:】 📝 116个AI大模型通过备案确认，可在中国境内合法应用 📝 备案确认的AI大模型覆盖多个领域和应用场景 📝 已上线的生成式人工智能应用需公示备案信息，增加信息透明度

10、国内百模谁第一？清华14大LLM最新评测报告出炉，GLM-4、文心4.0站在第一梯队

本文总结了清华大学基础模型研究中心最新发布的《SuperBench大模型综合能力评测报告》，对国内外14个LLM进行了全面评估。在评测中，GLM-4、文心4.0等国内模型表现亮眼，与国际一流模型逐渐缩小差距。

【AiBase提要:】 🔍 GPT-4系列模型和Claude-3等国外模型仍处领先地位，国内头部大模型GLM-4和文心一言4.0表现亮眼。 📊 在语义理解和作为智能体两项能力评测中，国内模型逐步接近国际一流模型水平。 💡 大模型能力评测经历了语义评测、代码评测、对齐评测、智能体评测和安全评测五个阶段，展现出不断迁移和发展的趋势。 详情: https://mp.weixin.qq.com/s/r_aAjFHTRDBGXhl3bd06XQ

11、MeMenteeBot：能听懂人话并通过观察自我学习的机器人

MeMenteeBot是一款具有革命性功能的机器人，具备端到端的任务执行能力，能理解人类口头指令并通过视觉模仿进行自我学习。其自适应能力和灵活动作能力令人印象深刻，结合了视觉模仿学习和高级Sim2Real技术，标志着机器人技术迈向新阶段，为未来机器人应用开辟无限可能。

【AiBase提要:】 🤖 MeMenteeBot具备端到端的任务执行能力，能接收口头命令并完成复杂任务。 🔧 MeMenteeBot具有完整的规划和控制循环功能，包括导航、行走、场景理解、物体检测与定位、抓取以及自然语言理解。 🔄 MeMenteeBot采用先进Sim2Real学习技术，赋予机器人灵活的动作能力，展现出非凡的灵活性和稳定性。

12、研究预测:到2027年，生成式AI支出将达到260亿美元

生成式人工智能（GenAI）预计将在2027年达到260亿美元的支出，这一技术正在革新运营，自动化各种任务，并在金融服务、软件和信息服务、政府以及零售领域得到广泛应用。根据国际数据公司（IDC）的最新数据，亚太地区将迎来一场生成式人工智能的变革性旅程，预计支出将呈现激增的趋势。

【AiBase提要:】 ⭐ GenAI支出预测2027年将达到260亿美元，年复合增长率将达到95.4%。 ⭐ GenAI正在革新运营，自动化欺诈检测和文件创建等任务。 ⭐ 行业应用案例包括金融服务、软件和信息服务、政府以及零售领域。

13、School AI：为每个学生创建自己的聊天机器人

本文介绍了圣地亚哥的托勒小学试行的School AI创新计划，为学生提供个性化学习体验的聊天机器人助手。学生通过与AI互动锻炼批判性思维和创造性解决问题能力，激发好奇心和学习热情。教师免费使用该AI平台设计个性化课堂体验，提供实时洞察力支持学生发展。

【AiBase提要:】 🤖 个性化学习体验：每个学生拥有自己的AI聊天机器人，提供个性化互动学习体验。 🔍 即时反馈和答案：学生快速获得问题答案，激励提出更多问题，保持好奇心和学习热情。 💡 促进批判性思维：学生设计问题与AI互动，锻炼批判性思维和创造性解决问题能力。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/schoolai

（举报）