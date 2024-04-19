首页 > 业界 > 关键词  > Llama3最新资讯  > 正文

AI日报：大模型Llama 3发布；Midjourney推社交新功能Room；超强AI视频自动剪辑工具Captions；手机上可以玩大模型了

2024-04-19 15:05 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://top.aibase.com/

1、最强大模型Llama3 正式发布 已达GPT4 级别

Llama3是Meta公司最新发布的开源模型，拥有80亿和700亿参数规模，预计7月正式发布。该模型具备多模态能力，集成了新的计算机编码功能，将被应用于Meta智能眼镜等设备。与前代Llama2相比，在推理、代码生成和指令跟踪等方面取得显著进步。Meta与谷歌合作整合实时搜索结果到AI助手，提升用户体验。

image.png

【AiBase提要:】

✨ Llama3包含80亿和700亿参数规模，具备多模态能力，将应用于Meta智能眼镜等设备。

🚀 Llama3在推理、代码生成和指令跟踪等方面取得显著进步，性能突破性优异。

💡 Meta与谷歌合作整合实时搜索结果到AI助手，提升用户体验。

体验地址：https://www.meta.ai/

模型下载：https://top.aibase.com/tool/meta-llama-3

Hugging Chat：https://huggingface.co/chat/conversation/6621c6d78f6a88b6b6084ac4

2、Midjourney推出新功能Room 用户可在聊天室中一起创作图像

Midjourney最近推出了一个有趣的新功能——Room，为用户提供了一个协作和社交平台，用户可以一起创建和分享图像，并参与实时聊天。Room促进了用户之间的互动和合作，激发灵感和创意交流，丰富了Midjourney的体验。

image.png

【AiBase提要:】

🎨 用户可以一起创建和分享图像，在实时聊天中交流想法和反馈。

💬 Room提供了语音和文字聊天功能，方便用户讨论创作过程和分享想法。

🤝 左侧生成的图像可以轻松引用到聊天中，促进用户之间的互动和合作。

详情链接:https://www.midjourney.com/showcase

3、百度文库上线“智能漫画”“智能画本”功能

百度文库在2024年的Create2024百度AI开发者大会上发布了全新的「智能漫画」和「智能画本」功能，为用户提供了一句话生成漫画或画本的创作体验，同时推动了跨模态内容创作的发展。用户可以通过创作作品获取收益，增强亲子交流，以及参与漫画创作比赛和社区交流。百度文库与玄机科技合作，致力于打造全球领先的智能漫画解决方案。

image.png

【AiBase提要:】

✨ 用户只需一句话即可创作漫画或画本，实现全链路创作路径的打通。

🎨 百度文库的「智能漫画」功能优化了故事生成，提供多种风格和角色形象选择，创作高质量作品。

📚 「智能画本」功能让父母为孩子创作专属故事，增强亲子交流，提供图文并茂、人声朗读的视频体验。

详情链接:https://wenku.baidu.com/pcactivity/makeAppointment?_wkts_=1713506418546&amp

4、AI视频自动剪辑工具Captions 支持对口型、AI自动添加音效等

这款名为Captions的AI视频剪辑工具革命性地简化了视频剪辑流程，提供了一系列自动化功能，增强了视频的视觉和听觉效果。用户可以选择字幕模板、添加音效、贴纸等元素，使视频更具吸引力。Captions还支持AI眼神注视、AI降噪、AI唇形同步和AI调色等功能，使视频更专业精美。其网页版本方便用户使用，未来计划添加自动字幕翻译功能，吸引更多全球用户。

image.png

【AiBase提要:】

✨ 革命性视频剪辑工具，自动识别重要片段剪辑成短视频，简化剪辑流程。

🎬 提供自动化功能，增强视觉和听觉效果，用户可选择字幕模板、添加音效、贴纸等元素。

💡 支持AI眼神注视、降噪、唇形同步、调色等功能，提升视频专业度和吸引力。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/captions

5、可以在手机上用开源模型了！Hugging Face发布iOS应用Hugging Chat

Hugging Face最近推出了名为“Hugging Chat”的iOS客户端应用，为用户带来了便捷的使用体验。用户现在可以在手机上访问和使用Hugging Face平台上托管的多个开源模型。该应用响应速度快，为用户提供了顺畅的体验，尽管对中文支持有待提升。这一创新举措再次展示了Hugging Face在语言模型领域的领先地位和对用户需求的关注。

image.png

【AiBase提要:】

📱 用户现在可以在手机上访问和使用Hugging Face平台上托管的多个开源模型。

⚙️ 应用提供了六个模型，包括Command R+、Zephyr-14b、Mixtral8x7B等，虽然对中文支持不佳，但仍受到欢迎。

🚀 应用程序响应速度非常快，为用户提供了流畅的体验。

详情链接:https://apps.apple.com/us/app/huggingchat/id6476778843

6、Nothing宣布耳机将支持ChatGPT

Nothing宣布将更深度整合ChatGPT到其智能手机和耳机中，为用户提供更快速的服务。用户可通过语音快速与AI工具进行互动，无需手动操作。更新后，用户可在Nothing耳机上使用ChatGPT，提升智能助手体验。公司计划不止步于此，还将在Nothing OS中嵌入系统级入口点到ChatGPT，改善智能手机用户体验。

image.png

【AiBase提要:】

🔊 用户可通过语音快速与AI工具进行互动，无需手动操作。

📱 更新后，用户可在Nothing耳机上使用ChatGPT，提升智能助手体验。

🚀 Nothing计划将ChatGPT与其智能手机和耳机更深度整合，为用户提供更快速的服务。

7、Stability AI宣布裁员20人，约占员工总数的10%

Stability AI公司宣布裁员20人，裁员决定是为了降低成本、加强与投资者和合作伙伴的支持，并促使团队继续开发和发布创新产品。公司近期遭遇人员流动问题，创始CEO已辞职，面临涉嫌侵权诉讼。裁员决定是在CEO离职后的动荡几周之后做出的。

【AiBase提要:】

📉 公司裁员20人，占员工总数约10%，旨在降低成本、加强支持、促进产品开发。

💼 公司近期遭遇人员流动问题，创始CEO已辞职，面临涉嫌侵权诉讼。

⚖️ 公司裁员决定是战略计划的一部分，裁员部门尚未明确。

8、OpenAI图像生成器DALL-E2停止服务，DALL-E3接替其位置

OpenAI宣布关闭DALL-E2图像生成器服务，由DALL-E3替代，DALL-E3整合了ChatGPT，提供更简单界面和更优质图像。用户需注意DALL-E2将不再接受新客户，推荐使用DALL-E3进行图像生成。

image.png

【AiBase提要:】

🔍 DALL-E3整合了ChatGPT，提供更简单界面和更优质图像。

💡 DALL-E3提供更高质量的图像、改进的提示符合度，适用于ChatGPT Plus、Team和Enterprise以及OpenAI API。

🛑 DALL-E2将不再接受新客户，用户无法在DALL-E2界面中创建新图像，建议下载特别喜欢的内容以备安全。

9、国家互联网信息办公室确认116个AI大模型已备案

国家互联网信息办公室发布《生成式人工智能服务已备案信息的公告》，确认116个AI大模型已通过备案程序，意味着它们符合相关规范并可在中国境内合法应用。这一举措促进了生成式人工智能服务的创新发展和规范应用，对人工智能领域发展具有重要意义。

image.png

【AiBase提要:】

📝 116个AI大模型通过备案确认，可在中国境内合法应用

📝 备案确认的AI大模型覆盖多个领域和应用场景

📝 已上线的生成式人工智能应用需公示备案信息，增加信息透明度

10、国内百模谁第一？清华14大LLM最新评测报告出炉，GLM-4、文心4.0站在第一梯队

本文总结了清华大学基础模型研究中心最新发布的《SuperBench大模型综合能力评测报告》，对国内外14个LLM进行了全面评估。在评测中，GLM-4、文心4.0等国内模型表现亮眼，与国际一流模型逐渐缩小差距。

image.png

【AiBase提要:】

🔍 GPT-4系列模型和Claude-3等国外模型仍处领先地位，国内头部大模型GLM-4和文心一言4.0表现亮眼。

📊 在语义理解和作为智能体两项能力评测中，国内模型逐步接近国际一流模型水平。

💡 大模型能力评测经历了语义评测、代码评测、对齐评测、智能体评测和安全评测五个阶段，展现出不断迁移和发展的趋势。

详情:

https://mp.weixin.qq.com/s/r_aAjFHTRDBGXhl3bd06XQ

11、MeMenteeBot：能听懂人话并通过观察自我学习的机器人

MeMenteeBot是一款具有革命性功能的机器人，具备端到端的任务执行能力，能理解人类口头指令并通过视觉模仿进行自我学习。其自适应能力和灵活动作能力令人印象深刻，结合了视觉模仿学习和高级Sim2Real技术，标志着机器人技术迈向新阶段，为未来机器人应用开辟无限可能。

image.png

【AiBase提要:】

🤖 MeMenteeBot具备端到端的任务执行能力，能接收口头命令并完成复杂任务。

🔧 MeMenteeBot具有完整的规划和控制循环功能，包括导航、行走、场景理解、物体检测与定位、抓取以及自然语言理解。

🔄 MeMenteeBot采用先进Sim2Real学习技术，赋予机器人灵活的动作能力，展现出非凡的灵活性和稳定性。

12、研究预测:到2027年，生成式AI支出将达到260亿美元

生成式人工智能（GenAI）预计将在2027年达到260亿美元的支出，这一技术正在革新运营，自动化各种任务，并在金融服务、软件和信息服务、政府以及零售领域得到广泛应用。根据国际数据公司（IDC）的最新数据，亚太地区将迎来一场生成式人工智能的变革性旅程，预计支出将呈现激增的趋势。

image.png

【AiBase提要:】

⭐ GenAI支出预测2027年将达到260亿美元，年复合增长率将达到95.4%。

⭐ GenAI正在革新运营，自动化欺诈检测和文件创建等任务。

⭐ 行业应用案例包括金融服务、软件和信息服务、政府以及零售领域。

13、School AI：为每个学生创建自己的聊天机器人

本文介绍了圣地亚哥的托勒小学试行的School AI创新计划，为学生提供个性化学习体验的聊天机器人助手。学生通过与AI互动锻炼批判性思维和创造性解决问题能力，激发好奇心和学习热情。教师免费使用该AI平台设计个性化课堂体验，提供实时洞察力支持学生发展。

【AiBase提要:】

🤖 个性化学习体验：每个学生拥有自己的AI聊天机器人，提供个性化互动学习体验。

🔍 即时反馈和答案：学生快速获得问题答案，激励提出更多问题，保持好奇心和学习热情。

💡 促进批判性思维：学生设计问题与AI互动，锻炼批判性思维和创造性解决问题能力。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/schoolai

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • AI Anime Girl Studio:AI生成二次元美少女

    AI AnimeGirl Creator是一个免费的AI生成二次元美少女的工具。它可以轻松生成令人惊叹的二次元美少女艺术品。

    AI 二次元 美少女

  • 博查AI搜索:无广告干扰的答案引擎

    博查是一个无广告干扰的答案引擎，您可以用自然语言提问，它会理解问题、细分检索并生成准确的答案。博查的功能包括多模型AI搜索、答案快如闪电、字节云雀大模型等。博查定位于提供快速、准确的答案解决方案。目前，博查为所有用户提供免费使用。

    答案引擎 AI搜索 无广告

  • Jobsolv: AI驱动的自动工作搜索、简历制作和一键申请

    Jobsolv是一个全能平台，为你匹配高薪远程职位、定制简历，并一键申请。通过Jobsolv加速你的求职过程！

    求职 自动化 远程工作

  • Version AI:AI版本管理，自动化API和端点版本控制

    apiversion.dev是一个基于人工智能的平台，可以自动化API和端点版本控制，确保准确和标准化的版本号。它提供全面的版本历史记录、语义版本控制、日历版本控制、增量版本控制等功能。同时，它还支持开发者反馈、沟通、更新监控、增强客户信心和提高开发效率。不同的定价计划适用于不同阶段的创业公司和企业。

    AI版本管理 API自动化 端点版本控制

  • Omnifact:隐私第一的企业生成式AI平台

    Omnifact是专为工作场所打造的隐私第一的生成式AI平台。充分利用生成式AI的潜力，同时保护您的数据主权。Omnifact提供安全的企业级生成式AI平台，旨在提升生产力，简化知识管理，推动创新，并优先考虑数据安全和隐私。

    AI 隐私 工作场所

  • ProDream:你的一站式学术写作AI解决方案

    ProDream是你在学术写作中的一站式AI解决方案。ProDream的AI写作助手可以提高你的写作速度，提升写作技巧，协助研究论文，简化引用，避免抄袭。我们的AI助手由经验丰富的专家团队提供支持，拥有几十年的学术经验，并通过Harvard Innovation Lab和Microsoft Founders Hub孵化。

    学术写作 AI助手 引用管理

  • sunoh.ai:AI医学记录助手

    Sunoh是一款基于人工智能的医学记录助手，将医生和患者之间的自然对话转化为临床记录。Sunoh为医生和患者提供独特而沉浸式的体验，使临床记录的过程比以往更快捷高效。与您的电子健康记录系统（EHR）一起使用，加速您的记录工作。

    AI助手 医疗 临床记录

  • Nara AI: | 通过拍照解答数学和物理题

    Nara AI是一款通过拍照解答数学和物理题的智能应用。它能快速准确地解答各种难题，提供易于理解的解题步骤和解析。Nara AI已经在印度尼西亚被数百名学生使用，受到广泛好评。价格信息请访问官方网站。

    数学 物理 学习辅助

  • TuingAI:启迪新时代的产品营销！

    图应是一款基于AIGC技术的产品营销工具，帮助用户快速、高效、经济地创建高质量商品图，提升商拍效果，降低成本。通过AI模特、真人人台和AI商品图等功能，为用户提供全方位的图像处理服务。无论是艺术创作、设计还是商业运营，图应都能帮助您轻松实现独特且引人注目的图像效果。

    AIGC技术 产品营销 图像处理

  • PDF Flex | AI Chat with PDF:转换PDF文件，即时聊天与PDF并获取深度答案

    PDF Flex是一款能够帮助用户转换PDF文件格式并与PDF进行即时聊天的工具。它可以将PDF文件转换成多种格式，并且可以向PDF提问问题并立即获得详细回答，提高研究效率。PDF Flex还提供了丰富的功能和使用场景，适用于个人和企业用户。定价方案包括免费和付费版本，用户可以根据自己的需求选择合适的版本。

    PDF转换 即时聊天 研究工具

  • Pen2txt:手写识别AI助手

    Pen2txt是一款利用OCR和人工智能进行手写文本识别的产品。它可以将手写笔记转换为可编辑、可搜索的数字文本，适用于学生、专业人士以及任何需要将纸质文件转换为数字形式的人群。Pen2txt凭借准确、可搜索和可编辑的结果，提高了工作效率。

    OCR AI 手写识别

  • SheetMagic:在Google Sheets中使用AI和无限网络爬虫

    SheetMagic是一个在Google Sheets中使用AI和无限网络爬虫的插件。它能够生成AI内容和AI图片，实现无限的AI提示，并且能够从网站和搜索引擎结果页面获取实时数据。除此之外，它还可以进行数据分析、数据准备和其他多种功能，全部在Google Sheets内完成。

    AI 数据分析 数据准备

  • Nurmonic: 你的全能 Discord 机器人

    Nurmonic 是一款功能全面的 Discord 机器人，提供聊天互动、图片视频生成、支持票务等多项功能。适用于各类 Discord 社群，为用户带来便利和娱乐。价格根据不同版本和功能选项而定。

    Discord 机器人 聊天互动 图片视频生成

  • KaraboAI:为您的业务创建自定义的AI聊天机器人

    KaraboAI Custom ChatGPT Chatbots是一个用于网站的自定义AI聊天机器人平台。您可以在2分钟内创建定制的AI聊天机器人，并嵌入到您的网站中。该聊天机器人可以根据您的业务需求执行各种复杂任务，如知识检索、商务咨询、数据收集、预约日历、电子商务、报价生成和预订管理等。它提供方便的上游数据集成和下游聊天机器人部署集成，支持多种功能和定价选项。

    AI 聊天机器人 人工智能

  • Studia AI:使用AI创建您自己的课程

    Studia AI是一个使用人工智能生成学习步骤的平台。它可以帮助用户创建自己的课程，包括功能丰富的学习步骤生成、个性化定制、智能推荐等。定价根据不同的套餐和功能进行收费。

    人工智能 学习 教育

  • Filmora:易於使用的影片編輯軟體

    Wondershare Filmora是一款簡單易用的影片編輯器，可讓您在Windows和Mac上編輯影片和音訊。Filmora提供了豐富的功能和創意視覺效果，讓您可以創建令人驚嘆的影片。它定位於個人和小型企業用戶，並有多個定價方案供選擇。

    影片編輯 視覺效果 音訊調整

  • Dreamora: AI解梦

    Dreamora是一款基于人工智能技术构建的解梦应用，提供准确全面的梦境解释。它包含了从伊本·西里恩(Ibn Sirin)和阿尔·纳布尔西(Al-Nabulsi)等主要解梦师那里得出的所有梦境解释，还有最新的信息和持续更新。只需将您的梦境输入应用程序，人工智能将在几秒钟内提供准确的解释。最重要的是，使用这个应用程序完全免费。

    梦境解释 人工智能 解梦应用

  • Suinfy:AI-powered YouTube视频摘要器

    Suinfy是一个AI-powered YouTube视频摘要器，提取长视频中的关键思想和见解。节省您的时间，提高您的生产力。

    AI 视频摘要 YouTube

  • Amplifiles:转化PDF为动态体验

    Amplifiles可以将PDF转化为动态体验，为销售和营销专业人员提供AI语音解说、自定义CTA、CRM集成等功能，提升销售效果。详细定价和功能列表请访问官网了解。

    PDF转化 销售工具 营销工具

  • ImageAI.QA:100%免费AI图片描述生成器

    AI图片描述生成器是一个能够使用人工智能自动生成图片描述的工具。它可以帮助艺术家、设计师等创作者揭示他们作品背后的隐藏细节、情感和含义。该工具提供全新的视角，让人们可以更深入地理解和欣赏艺术作品。AI图片描述生成器是一个早期测试版本，部分功能可能还不稳定。如果您在使用过程中遇到任何问题或有任何建议，请随时与我们联系。您的反馈对我们非常重要，将帮助我们改进该工具。

    AI工具 艺术 创作

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM