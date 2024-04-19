谷歌地图将利用AI帮助你找到偏僻的电动汽车充电桩

划重点: 🔍 利用人工智能总结用户评价，提供更具体的充电桩导航 🔋 实时显示充电插座可用性和充电速度 🚗 为电动汽车主提供更多充电相关信息和便利功能

站长之家（ChinaZ.com）4月19日 消息:谷歌地图即将推出一些新的更新，旨在让寻找电动汽车充电站变得更加轻松。而为了实现这一目标，它将大量依赖人工智能技术。

谷歌表示，将利用人工智能来总结电动汽车充电桩的用户评价，以显示更具体的导航信息，例如位于停车场或更难找到的地方的充电桩。此外，该应用程序中将会有更多提示，鼓励用户在使用电动汽车充电后提交反馈，这些反馈将被纳入算法以供未来的人工智能总结使用。用户将被要求提交细节，例如充电会话是否成功或使用的插头类型。这些细节随后将用于为未来的客户提供更准确的电动汽车充电桩描述。

这不是谷歌首次宣称利用人工智能来改善电动汽车车主的体验。此前，该公司已经部署了人工智能工具来帮助路线规划和寻找电动汽车充电插座。

此外，电动汽车车主现在将能够在车辆电池开始电量不足时看到有关充电的快速实用信息。在具有谷歌软件的车辆的原生版本的谷歌地图上，将能够查看实时插座可用性和充电速度，例如一些现有的沃尔沃和极星车型。这些车辆还将获得谷歌地图的原生版本，该版本在多站旅程中建议充电休息。

当旅行者正在寻找过夜停留地点时，谷歌地图将考虑电动汽车充电桩。该公司正在其旅行搜索工具中添加一个电动汽车充电器过滤器，以便电动汽车车主可以找到带有充电插座的地点。

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