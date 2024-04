Nothing 宣布其耳机将支持 ChatGPT

划重点: 🎉 Nothing 宣布将更深度整合 ChatGPT 到其智能手机和耳机中,为用户提供更快速的服务。 🔊 用户可通过语音快速与 AI 工具进行互动,无需手动操作。 📱 更新后,用户可在 Nothing 耳机上使用 ChatGPT,提升智能助手体验。

站长之家(ChinaZ.com)4月19日 消息:Nothing 近日宣布,计划将 ChatGPT 与其智能手机和耳机更深度整合。此举将为公司的客户提供更快速的服务。

该公司在一篇博客文章中写道:“通过新的整合,拥有最新 Nothing OS 和安装了 ChatGPT 的 Nothing 手机的用户将能够通过 Nothing 耳机直接与世界上最流行的消费者 AI 工具进行语音互动。”新的 Nothing Ear 和 Ear (a) 都将得到支持。

Nothing发言人表示,“整合的逐步推出将从4月18日开始,首先是 Phone2,接下来几周将推出 Phone1和 Phone2A。”一旦更新发布,用户将能够使用公司的耳机查询 ChatGPT。这意味着您将能够将 ChatGPT 选为 Nothing 耳机的首选数字助手。这一实践中的流程会有多顺畅?我们很快就会知道。

不管怎样,公司的计划并不止步于此。该博客文章表示:“Nothing 还将通过在 Nothing OS 中嵌入系统级入口点到 ChatGPT,包括截屏共享和 Nothing 风格的小部件,改善 Nothing 智能手机用户体验。”

(举报)