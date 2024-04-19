蚂蚁集团等发布开源大模型知识抽取框架OneKE

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息:蚂蚁集团和浙江大学合作开发了一个名为 OneKE 的开源大模型知识抽取框架。该框架旨在帮助处理信息抽取、文本数据结构化和知识图谱构建等任务，为研究人员和开发者提供有力工具。

这个框架的作用是从海量数据中提取结构化知识，构建高质量的知识图谱，并建立知识要素之间的逻辑关联。这有助于实现可解释的推理决策，并可以用于增强大模型的稳定性，加速其在各个领域的应用，比如医疗、金融和政务等。

OneKE 支持中英双语，同时也支持 OpenSPG 和 DeepKE 等开源框架，具备相对较好的中英双语可泛化的知识抽取能力。该框架已在多个全监督及零样本实体 / 关系 / 事件抽取任务上取得了较好的效果。

为了进一步推动生成式人工智能的产业化，蚂蚁集团和浙江大学成立了知识图谱联合实验室，致力于构建大语言模型与知识图谱双向增强的可控生成技术。他们将持续优化知识抽取的性能，并将相关技术应用到金融、医疗、政务等领域，推动可控生成技术的产业落地。

·OneKE官方主页:

https://oneke.openkg.cn/

·OpenSPG GitHub:

https://github.com/OpenSPG/openspg

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