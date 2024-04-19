AI视频自动剪辑工具Captions 支持对口型、AI自动添加音效等

站长之家（ChinaZ.com）4月19日 消息:兄弟们，这个AI视频剪辑工具真的太牛逼了!这是一个完全基于AI功能构建的革命性视频剪辑产品。名为“Captions”的这个工具可以自动识别超长视频中的重要片段，并将其剪辑成多条适合传播的短视频，这极大地简化了视频剪辑流程。

Captions提供了一系列自动化功能，增强了视频的视觉和听觉效果。用户可以为生成的短视频选择对应的字幕模板，并添加音效、贴纸等元素，增强视频的氛围和吸引力。此外，它还支持AI眼神注视、AI降噪、AI唇形同步和AI调色等功能，使视频更加专业和精美。

Captions的一个主要优势是它提供了一个网页版本，这意味着用户无需下载或安装任何软件，就可以使用任何平台对视频进行剪辑。这是一个非常方便和可访问的功能。此外，Captions还计划添加自动字幕翻译功能，这将使它更加强大，并吸引更多全球用户。

Captions是一个令人印象深刻的AI视频编辑工具，它具有自动化、高效和用户友好的特点。它有潜力彻底改变视频编辑行业，为视频创作者和爱好者提供一个强大的工具，简化他们的工作流程，提高他们的创作效率。

体验地址:https://top.aibase.com/tool/captions

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