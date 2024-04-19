百度文库上线“智能漫画”“智能画本”功能 可一句话生成漫画

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息:百度文库在2024年的 Create2024百度 AI 开发者大会上发布了全新的「智能漫画」和「智能画本」功能，标志着内容创作迈入了跨模态时代。

这些功能让用户只需输入一句话就能在几分钟内创作出漫画或画本，从创意激发到内容生成实现了全链路创作路径的打通。用户还可以通过发布作品和分享获取收益，甚至兼职赚钱。在家庭教育中，父母可以利用「智能画本」为孩子创作专属故事，增强亲子之间的交流和互动。

百度文库与玄机科技合作，共同打造全球领先的智能漫画解决方案，致力于探索跨模态技术、内容及 IP 共创等方面。他们计划举办漫画创作比赛、建立漫画交流社区，为优质漫画内容创作者提供培训、技术支持和流量扶持，为更多漫画爱好者提供分享和变现平台。

百度文库的「智能漫画」功能不仅解决了单一环节的绘制问题，还在故事生成等方面进行了优化，使得在多场景及多人物处理、人物一致性、故事完整性等方面位于行业领先地位。

用户可以选择多种漫画风格和角色形象，并在编辑器中进行精细调整，从而创作出高质量的漫画作品。

而「智能画本」功能则让父母能够为孩子创作图文并茂、人声朗读的视频。

申请体验地址：

https://wenku.baidu.com/pcactivity/makeAppointment?_wkts_=1713506418546&bdQuery=%E7%99%BE%E5%BA%A6%E6%96%87%E5%BA%93#main

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