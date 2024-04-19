School AI：为每个学生创建自己的聊天机器人

站长之家（ChinaZ.com）4月19日 消息:圣地亚哥的托勒小学正在试行一项名为School AI的创新计划，为每个学生提供一个定制的聊天机器人作为个人人工智能学习助手。School AI旨在为学生打造个性化的学习体验，激发他们的好奇心和积极性。

School AI的优势在于为学生提供即时答案和反馈。学生们可以迅速获得问题的答案，这不仅能即时解决他们的疑惑，还能激励他们提出更多问题。这种即时互动有助于学生保持好奇心和学习热情。此外，通过设计问题并与AI互动，学生们可以锻炼批判性思维和创造性解决问题的能力。他们需要思考如何表达和构建问题，以从AI助手中获取所需的信息。

School AI的试行取得了令人鼓舞的成功。学生们对聊天机器人表现出极大的热情，他们的好奇心被激发，学习动力也得到增强。个性化的AI助手为学生提供了一个安全的空间，让他们可以自由地探索知识，培养提出问题和寻求答案的能力。教师们也注意到学生的批判性思维能力有所提升，他们能够更有效地设计问题，展现出更高的创造性思维水平。

SchoolAI的主要特点包括:

个性化学习体验:每个学生都拥有自己的AI聊天机器人，可以进行一对一互动，提供个性化的学习体验。

即时反馈和答案:学生可以快速获得问题的答案，这不仅解决了他们的疑惑，还鼓励他们提出更多问题。

促进批判性思维:学生在设计问题和与AI互动的过程中，锻炼了批判性思维和创造性解决问题的能力。

语言支持:平台提供多语言支持，帮助非英语母语的学生更自信地参与课堂。

教育包容性:为不同语言背景的学生提供平等的学习机会，增强了教育的普遍性和包容性。

SchoolAI是一个为K12学生设计的全面AI平台，提供了内置的监控和控制工具供教师使用。该平台对教师免费开放，旨在帮助教育工作者利用AI技术设计更好、更个性化的课堂体验。

通过“Spaces”功能，教师可以创建安全的、针对每位学生需求定制的AI驱动体验。而“Mission Control”功能则允许教师全面控制学生的学习过程，确保AI按照既定目标运作。此外，SchoolAI还利用AI技术提供实时洞察力，帮助教师更好地了解和支持每位学生。

官网地址:https://schoolai.com/

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