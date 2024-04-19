研究预测:到2027年，生成式AI支出将达到260亿美元

划重点: ⭐ 生成式人工智能（GenAI）支出预测:2027年达到260亿美元。 ⭐ GenAI 正在革新运营，自动化诸如欺诈检测和文件创建等任务。 ⭐ 行业应用案例:金融服务、软件和信息服务、政府以及零售领域。

站长之家（ChinaZ.com）4月19日 消息:根据国际数据公司（IDC）最新数据显示，亚太地区即将进行一场变革性的旅程，生成式人工智能(GenAI)的采用量呈现激增的趋势。IDC 的预测表明，到2027年，该领域的支出将飙升至260亿美元，年复合增长率(CAGR)从2022年到2027年将达到95.4%。

GenAI 是计算机科学的一个分支，使计算机能够利用现有材料创建新内容，正在各行各业获得越来越多的关注。IDC 预测，这项技术将彻底改变下一波人工智能创新和技术进步的浪潮。

“我们预测，对 GenAI 的投资将在未来两年内达到顶峰，随后进入稳定期。”IDC APJ 的研究、大数据和人工智能主管 Deepika Giri 在一份媒体发布中表示。“中国预计将保持 GenAI 的主导市场地位，而日本和印度将在未来几年成为增长最迅速的市场。”

IDC 的《全球人工智能和生成式人工智能支出指南》衡量了对分析、组织、访问和提供基于各种非结构化信息的咨询服务的技术的支出。该支出指南通过为9个地区和32个国家的27个行业的38种用例提供数据，量化了人工智能机遇。GenAI 技术的发展分为三个阶段:基础构建、广泛采用和统一人工智能服务。这些阶段包括基础设施增强、人工智能平台的广泛采用以及为了竞争优势而进行的快速集成。

“GenAI 不是一个短暂的趋势。”IDC 亚太区高级市场分析师 Vinayaka Venkatesh 表示。“它具有在各种媒介上生成全新内容的能力，如图像、视频、代码和营销材料，承诺实现大幅效率提升，并为创新的创意机会铺平道路，赋予竞争优势。”

他指出，相当大一部分组织已经采用了生成式人工智能，或者正处于模型实验的初期阶段。

金融服务行业预计到2027年将达到43亿美元，年复合增长率为96.7%。GenAI 正在革新运营，自动化诸如欺诈检测和文件创建等任务，同时提供个性化服务。

在软件和信息服务行业，GenAI 正在简化营销、数据分析和软件开发流程，提升生产力和效率。政府正在利用 GenAI 提升服务交付，通过教育和培训计划刺激就业增长。零售商也在利用 GenAI 个性化体验、自动化任务和提升客户参与度。

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