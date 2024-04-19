OpenAI图像生成器DALL-E2停止服务，DALL-E3接替其位置

划重点: 🛑 DALL-E2停止服务，由DALL-E3替代 🔍 DALL-E3整合 ChatGPT，提供更简单界面和更优质图像 💡 用户可在 ChatGPT 中使用 DALL-E3生成更好的图像

站长之家（ChinaZ.com）4月19日 消息:OpenAI 宣布关闭 DALL-E2图像生成器服务，由其后续产品 DALL-E3替代。

DALL-E2在2022年4月面世后不久，以其能够根据简单文本提示生成高质量图像而一举成名。几个月后，OpenAI 将其公测推广至更广泛的用户群，事情真正开始蓬勃发展。但现在，DALL-E3已经取代了它，该版本与 ChatGPT 完全集成，提供了更简单的界面，生成更优质的图像。这是更换的主要原因，但警告信号早已显现。

在 ChatGPT 中，用户只需轻松登录一步即可，而 DALL-E2则需要更多点击。即使使用 OpenAI 登录页面，也不会跳转到 DALL-E2。然而，如今前往 DALL-E2页面，您将看到一条消息:“我们不再允许新用户使用 DALL-E2。DALL-E3提供了更高质量的图像、改进的提示符合度，并且我们已开始推出图像编辑。它适用于 ChatGPT Plus、Team 和 Enterprise 以及 OpenAI API。”

现在，大家已经找不到输入提示的文本框。点击个人资料照片，可能会发现自己的信用余额为零，因此无法生成新图像。

OpenAI 在其支持页面上也发出了警告:“从2024年2月21日开始，DALL-E2将不再接受新客户。从未拥有过任何积分（免费或付费）的免费和付费用户不能购买积分。之前曾拥有过学分的用户(即使您当前的积分为0)仍可以正常使用。”

然而，尽管声称这一变化发生在2月21日，但支持页面最近才更新。用户无法在 DALL-E2界面中创建新图像。幸运的是，仍然可以查看历史记录。但为了安全起见，大家可能需要下载自己特别喜欢的任何内容。

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