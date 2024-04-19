美团CEO王兴点评理想L6：L6是理想员工为自己造的车

站长之家（ChinaZ.com）4月19日 消息:昨日晚间，备受瞩目的理想L6携Pro和Max两款车型而来，定价分别为24.98万元和27.98万元。

理想L6的发布，不仅在业界引起了广泛关注，更得到了知名企业家美团王兴的高度评价。他在朋友圈中分享道，他认为在理想汽车目前推出的所有车型中，L6极有可能会成为其员工购买最多的车型。他深信，众多理想员工在设计和生产这款车的过程中，早已对其优秀品质有了深刻的认识。

王兴甚至用了一个生动的比喻来形容理想L6的地位，他说:“MEGA有点像是为理想CEO李想量身打造的车，而L6更像是理想员工为自己精心打造的车型。”这一评价无疑为理想L6增添了更多期待。

从具体配置来看，理想L6的车身尺寸为492519601735毫米，轴距达到2920毫米，定位为大五座中大型SUV。全系标配8295车机芯片、Nappa真皮座椅等豪华配置，而且两排四座都具备加热、通风和按摩功能，前排双座椅更提供10点按摩和记忆功能。此外，车辆还自带五座软枕、双层夹胶隔音玻璃和巨大全景天窗（带遮阳帘），展现出极高的舒适性和豪华感。

Max版车型在Pro版的基础上，增加了带激光雷达的高阶智驾系统、铂金音响和后排压缩机冰箱等高级配置，进一步提升了车辆的智能化和实用性。

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