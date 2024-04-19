小米SU7限时24小时改配正式开启 可重新提交配置

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息:今日上午9点，小米SU7的改配服务正式开放。此次改配服务将持续至明日（4月20日）上午9点，为那些希望调整订单配置的用户提供了难得的机会。

但请注意，此次改配服务仅面向在2024年4月20日上午9点前锁单的用户，创始版用户则暂时无法参与此次改配。

此次改配服务内容相当丰富，用户不仅可以更换车型（如从Max版本更换为Pro版本），还可以对内外饰颜色、轮毅等配置进行更换。但请注意，创始版配置不在此次改配服务范围内。

值得提醒的是，每位用户在限时改配活动时间内仅能对同一订单进行一次改配操作。改配成功后，订单将立刻锁定，不再提供犹豫期，因此在进行改配前请务必慎重考虑。

改配成功后，小米汽车将以改配成功的时间为起点，重新安排生产计划并计算预计交付时间。

那么，如何进行改配操作呢?其实流程相当简单。首先，打开小米汽车App首页，点击“去申请”，然后选择“申请改配”。申请成功后，点击“完成”并返回首页。接着，点击“修改配置”，并在弹出的确认窗口中确认操作。随后，你将进入选配器界面，选择你心仪的配置并提交。在阅读并确认协议内容及配置后，点击“确认更改配置”。最后，详细阅读弹窗信息后，点击“确认修改”即可完成最终的改配操作。

所以，如果你对之前选择的小米SU7配置有所犹豫或改变主意，不妨抓住这次难得的机会，重新提交你的配置选择。小米汽车期待为你打造更符合心意的驾驶体验!

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