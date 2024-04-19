确认！已有 116 个 AI 大模型通过国家备案

划重点: 📝 国家互联网信息办公室发布《生成式人工智能服务已备案信息的公告》。 📝116个 AI 大模型通过备案确认，意味着它们已符合相关规范并可在中国境内合法应用。 📝 生成式人工智能应用或功能上线后需公示备案信息，包括模型名称及备案号。

站长之家（ChinaZ.com）4月19日 消息:国家互联网信息办公室近日发布了《生成式人工智能服务已备案信息的公告》，根据公告文档，目前确认了116个 AI 大模型已通过备案程序。这一举措旨在促进生成式人工智能服务的创新发展和规范应用。根据公告，这些模型已经符合了《生成式人工智能服务管理暂行办法》的要求，并且可以在中国境内合法应用。

备案确认的116个 AI 大模型的范围涵盖了多个领域和应用场景，从语言模型到图像生成，都有不同程度的覆盖。这一消息对于人工智能领域的发展具有重要意义，意味着这些模型在技术和法律层面都已经得到了认可，可以更加稳健地推进相关应用的落地和发展。

根据规定，已上线的生成式人工智能应用或功能需要在显著位置或产品详情页面公示所使用的备案信息，包括模型名称及备案号。这一举措旨在增加信息透明度，方便用户了解所使用的人工智能服务的来源和合法性。同时，也有助于监管部门对人工智能应用的监督和管理。

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