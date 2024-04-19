华为徐直军：Mate70销售时有望带着纯血鸿蒙上市

站长之家（ChinaZ.com）4月19日 消息:华为副董事长、轮值董事长徐直军在近日举行的第21届华为分析师大会上坦言，鸿蒙原生应用生态的建设确实面临着重重挑战。他强调，除了关键应用外，还需要再引入5000个应用，并计划未来进一步将应用数量增至100万个。他特别强调，这些应用不仅需要成功上线，而且必须为消费者提供卓越的使用体验。

徐直军向全国的应用开发者和应用拥有者发出呼吁，希望他们能够尽快加入鸿蒙原生应用生态的建设中，共同推动鸿蒙生态的繁荣与发展。

此外，徐直军还透露了华为的一个重要目标:期望在今年的Mate70系列手机开售时，能够搭载“纯血鸿蒙”操作系统上市。他表示，华为正致力于实现操作系统和应用生态的统一，以提升用户体验。

据悉，目前，已有4000多个应用明确了迁移计划，而剩余的不到1000个应用也正在积极沟通中。尽管迁移工作量巨大，但这一计划已经得到了整个产业界和应用开发者的广泛支持与积极响应。

此外，华为消费者业务CEO余承东也宣布了今年的重要活动。他表示，2024年6月，华为将在东莞举办盛大的华为开发者大会HDC2024。届时，备受期待的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将正式开启Beta测试，标志着鸿蒙生态迈向新的发展阶段。

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