首页 > 业界 > 关键词  > 正文

理想L6售价24.98万起 全系配备双电机四驱系统

2024-04-19 08:01 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息:昨晚，理想L6正式上市，携Pro和Max两款配置车型亮相，价格区间锁定在24.98-27.98万元。目前，消费者已可预定此车，支付的5000元定金在七天内均可无忧退还。接下来的一周，将开启小批量的交付工作，而大规模的交付则定于5月份进行。

在外观设计上，理想L6与L7如出一辙，无论是前脸、侧面还是尾部，都继承了家族化的设计语言，整体线条简洁流畅。特别是尾部牌照框架的位置，与老款理想L7设计相似，都巧妙地安置在保险杠处。尽管L6是理想家族中的小巧成员，但它却拥有最长的星环灯，发光区域宽广，车身姿态灵动，尾部造型精致。

理想L6的车身尺寸达到了4925*1960*1735毫米，轴距更是长达2920毫米，定位为大五座中大型SUV。如此优越的尺寸配置，确保了车内的宽敞空间，为乘客提供舒适的乘坐体验。

值得一提的是，理想L6全系配备双电机四驱系统。这一配置使得L6在动力性能上表现出色，无论是城市驾驶还是长途旅行，都能轻松应对。

24. 98 万起全系双电机四驱 理想L6 正式上市：年轻人移动的家来了

24. 98 万起全系双电机四驱 理想L6 正式上市：年轻人移动的家来了

在颜色选择上，理想L6提供了黑色金属漆、灰色金属漆、银色金属漆和白色珍珠漆四款免费车漆供消费者选择。同时，还有绿色特别版珍珠漆和小象灰特别冷光漆两款加价10000元的车漆选项。内饰方面，提供了黑白、黑橙两种配色以及一款全黑色选择，满足不同消费者的个性化需求。

24. 98 万起全系双电机四驱 理想L6 正式上市：年轻人移动的家来了

在配置上，理想L6全系搭载8295车机芯片、Nappa真皮座椅、两排四座加热通风按摩等豪华配置。其中，Max版更配备了带激光雷达高阶智驾、铂金音响和后排压缩机冰箱等高端配置，进一步提升了驾驶体验和乘坐舒适度。

安全性能方面，理想L6同样表现出色。全系标配9安全气囊，包括前排远端气囊、二排侧耳气囊等，并通过了问界M9同款的大货车追尾碰撞测试。Max版更是配备了夜间AEB紧急制动系统，最高可实现120km/h的刹停速度，为驾驶安全提供了有力保障。

在智能驾驶方面，理想L6提供了两套系统供消费者选择。Pro版以视觉为主，可实现高速NOA功能;而Max版则增加了激光雷达，不仅支持高速驾驶，还支持城市NCA功能，并逐步实现全国范围内的驾驶辅助。

24. 98 万起全系双电机四驱 理想L6 正式上市：年轻人移动的家来了

在底盘悬架上，理想L6采用了前双叉臂后多连杆的设计，并配备了CDC连续可变阻尼减振器、液压衬套和随速可变电子助力转向系统等先进配置，为驾驶者提供了稳定而舒适的驾驶体验。

动力系统方面，理想L6全系配备1.5T发动机和前后双电机，系统最大功率达到300千瓦，峰值扭矩高达529牛米。零百加速仅需5.4秒，极速可达180km/h（电子限速）。这一强大的动力配置使得理想L6在驾驶性能上达到了新的高度。

此外，理想L6还配备了36.8千瓦时磷酸铁锂电池和60升大容量油箱，CLTC工况下纯电续航可达212公里，综合工况续航里程更是高达1390公里。同时，电池支持快充技术，20分钟内即可从20%充至80%，大大缩短了充电时间。

总的来说，理想L6以其出色的外观设计、豪华的配置、强大的动力性能和卓越的驾驶体验，成为了年轻人心目中的理想之选。无论是日常通勤还是长途旅行，理想L6都能为驾驶者和乘客提供舒适而安全的驾乘体验。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Nara AI: | 通过拍照解答数学和物理题

    Nara AI是一款通过拍照解答数学和物理题的智能应用。它能快速准确地解答各种难题，提供易于理解的解题步骤和解析。Nara AI已经在印度尼西亚被数百名学生使用，受到广泛好评。价格信息请访问官方网站。

    数学 物理 学习辅助

  • TuingAI:启迪新时代的产品营销！

    图应是一款基于AIGC技术的产品营销工具，帮助用户快速、高效、经济地创建高质量商品图，提升商拍效果，降低成本。通过AI模特、真人人台和AI商品图等功能，为用户提供全方位的图像处理服务。无论是艺术创作、设计还是商业运营，图应都能帮助您轻松实现独特且引人注目的图像效果。

    AIGC技术 产品营销 图像处理

  • PDF Flex | AI Chat with PDF:转换PDF文件，即时聊天与PDF并获取深度答案

    PDF Flex是一款能够帮助用户转换PDF文件格式并与PDF进行即时聊天的工具。它可以将PDF文件转换成多种格式，并且可以向PDF提问问题并立即获得详细回答，提高研究效率。PDF Flex还提供了丰富的功能和使用场景，适用于个人和企业用户。定价方案包括免费和付费版本，用户可以根据自己的需求选择合适的版本。

    PDF转换 即时聊天 研究工具

  • Pen2txt:手写识别AI助手

    Pen2txt是一款利用OCR和人工智能进行手写文本识别的产品。它可以将手写笔记转换为可编辑、可搜索的数字文本，适用于学生、专业人士以及任何需要将纸质文件转换为数字形式的人群。Pen2txt凭借准确、可搜索和可编辑的结果，提高了工作效率。

    OCR AI 手写识别

  • SheetMagic:在Google Sheets中使用AI和无限网络爬虫

    SheetMagic是一个在Google Sheets中使用AI和无限网络爬虫的插件。它能够生成AI内容和AI图片，实现无限的AI提示，并且能够从网站和搜索引擎结果页面获取实时数据。除此之外，它还可以进行数据分析、数据准备和其他多种功能，全部在Google Sheets内完成。

    AI 数据分析 数据准备

  • Nurmonic: 你的全能 Discord 机器人

    Nurmonic 是一款功能全面的 Discord 机器人，提供聊天互动、图片视频生成、支持票务等多项功能。适用于各类 Discord 社群，为用户带来便利和娱乐。价格根据不同版本和功能选项而定。

    Discord 机器人 聊天互动 图片视频生成

  • KaraboAI:为您的业务创建自定义的AI聊天机器人

    KaraboAI Custom ChatGPT Chatbots是一个用于网站的自定义AI聊天机器人平台。您可以在2分钟内创建定制的AI聊天机器人，并嵌入到您的网站中。该聊天机器人可以根据您的业务需求执行各种复杂任务，如知识检索、商务咨询、数据收集、预约日历、电子商务、报价生成和预订管理等。它提供方便的上游数据集成和下游聊天机器人部署集成，支持多种功能和定价选项。

    AI 聊天机器人 人工智能

  • Studia AI:使用AI创建您自己的课程

    Studia AI是一个使用人工智能生成学习步骤的平台。它可以帮助用户创建自己的课程，包括功能丰富的学习步骤生成、个性化定制、智能推荐等。定价根据不同的套餐和功能进行收费。

    人工智能 学习 教育

  • Filmora:易於使用的影片編輯軟體

    Wondershare Filmora是一款簡單易用的影片編輯器，可讓您在Windows和Mac上編輯影片和音訊。Filmora提供了豐富的功能和創意視覺效果，讓您可以創建令人驚嘆的影片。它定位於個人和小型企業用戶，並有多個定價方案供選擇。

    影片編輯 視覺效果 音訊調整

  • Dreamora: AI解梦

    Dreamora是一款基于人工智能技术构建的解梦应用，提供准确全面的梦境解释。它包含了从伊本·西里恩(Ibn Sirin)和阿尔·纳布尔西(Al-Nabulsi)等主要解梦师那里得出的所有梦境解释，还有最新的信息和持续更新。只需将您的梦境输入应用程序，人工智能将在几秒钟内提供准确的解释。最重要的是，使用这个应用程序完全免费。

    梦境解释 人工智能 解梦应用

  • Suinfy:AI-powered YouTube视频摘要器

    Suinfy是一个AI-powered YouTube视频摘要器，提取长视频中的关键思想和见解。节省您的时间，提高您的生产力。

    AI 视频摘要 YouTube

  • Amplifiles:转化PDF为动态体验

    Amplifiles可以将PDF转化为动态体验，为销售和营销专业人员提供AI语音解说、自定义CTA、CRM集成等功能，提升销售效果。详细定价和功能列表请访问官网了解。

    PDF转化 销售工具 营销工具

  • ImageAI.QA:100%免费AI图片描述生成器

    AI图片描述生成器是一个能够使用人工智能自动生成图片描述的工具。它可以帮助艺术家、设计师等创作者揭示他们作品背后的隐藏细节、情感和含义。该工具提供全新的视角，让人们可以更深入地理解和欣赏艺术作品。AI图片描述生成器是一个早期测试版本，部分功能可能还不稳定。如果您在使用过程中遇到任何问题或有任何建议，请随时与我们联系。您的反馈对我们非常重要，将帮助我们改进该工具。

    AI工具 艺术 创作

  • SpeedProof:快速修改、检查语法、翻译、解释、总结

    SpeedProof: One-Click AI Text Edit是一个一键式的AI文本编辑插件，可以快速修改、检查语法、翻译、解释和总结所选文本。只需选中文本，点击SpeedProof插件图标，选择所需操作即可使用ChatGPT进行修改。支持检查语法、总结、翻译、重新表达等功能，可在任何语气下进行操作。

    文本编辑 语法检查 翻译

  • AI Detector:检测AI生成的内容

    AI Detector是一个在线工具，使用先进的算法和机器学习来检测文本是否由AI生成。它可以分析写作风格和句子结构，判断内容是否由ChatGPT、GPT 4、Bard、Claude或人类创作。您可以免费使用AI Detector，每次最多检测1000个字，并获得95%的准确率。

    AI 写作 检测工具

  • WitChat:AI支持的最佳客户服务系统

    WitChat是一款具有AI集成的客户服务系统。我们的软件通过文本、手机、电话、电子邮件、聊天和社交媒体等多种渠道增强客户互动体验。

    AI支持 在线聊天 呼叫中心

  • editoReview.com:基于AI的论文和应用界面的同行评审

    editoReview是一个为学术编辑和营销代理提供咨询服务的平台，旨在评估研究文章或服务插件API在AI界面上的可搜索性和可用性。用户可以通过AI聊天记录或模板文档开始新的评审，引用参考文献或应用程序以与作者或开发者安排会议，支付咨询费用，并发布可共享的评审记录。editoReview通过智能搜索和智能使用的方式帮助编辑和营销人员明确论文或服务插件在界面上的可行性，并在arXiv文献和Zapier市场的其他论文和应用上进行了整合。

    AI 同行评审 学术编辑

  • Draph Art:AI生成的背景去除和高质量产品图片

    Draph Art是一款能够自动生成背景去除、道具、光照、阴影和模特等所有元素的AI产品。无需专业技术，任何人都可以制作出吸引人的产品图片。通过Draph Art，您可以使用相关的产品照片来吸引顾客的注意力。从一张原始照片到多种主题的产品照片，只需告诉我们您想要的主题，AI将分析上传照片的背景氛围和颜色，然后为所选择的主题生成多张照片。

    AI 产品照片 背景去除

  • 百度文库-智能漫画·智能画本:一站式智能漫画创作工具,从创意到作品一键实现

    百度文库推出的智能漫画创作工具,具有以下优势:1.一站式创作流程,从创意到成品无缝衔接。2.多种漫画风格可选,如韩系卡通、浪漫厚涂等。3.人物形象、表情、场景等描绘精细生动,媲美漫画家水准。4.内置智能编辑器,可对细节进行精修。5.无需专业绘画技能,有创意即可创作。6.目前处于公测阶段,可关注公众号预约体验。

    智能创作 漫画制作 AI绘画

  • 星辰语义大模型-TeleChat:星辰语义大模型，智能对话助手

    TeleChat是由中电信人工智能科技有限公司研发的星辰语义大模型，具备强大的对话生成能力，支持多轮对话，适用于多种场景的智能问答和内容生成。模型经过大量高质量中英文语料训练，具备优秀的通用问答、知识类、代码类、数学类问答能力。

    人工智能 自然语言处理 对话系统

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM