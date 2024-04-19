理想L6售价24.98万起 全系配备双电机四驱系统

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息:昨晚，理想L6正式上市，携Pro和Max两款配置车型亮相，价格区间锁定在24.98-27.98万元。目前，消费者已可预定此车，支付的5000元定金在七天内均可无忧退还。接下来的一周，将开启小批量的交付工作，而大规模的交付则定于5月份进行。

在外观设计上，理想L6与L7如出一辙，无论是前脸、侧面还是尾部，都继承了家族化的设计语言，整体线条简洁流畅。特别是尾部牌照框架的位置，与老款理想L7设计相似，都巧妙地安置在保险杠处。尽管L6是理想家族中的小巧成员，但它却拥有最长的星环灯，发光区域宽广，车身姿态灵动，尾部造型精致。

理想L6的车身尺寸达到了4925*1960*1735毫米，轴距更是长达2920毫米，定位为大五座中大型SUV。如此优越的尺寸配置，确保了车内的宽敞空间，为乘客提供舒适的乘坐体验。

值得一提的是，理想L6全系配备双电机四驱系统。这一配置使得L6在动力性能上表现出色，无论是城市驾驶还是长途旅行，都能轻松应对。

在颜色选择上，理想L6提供了黑色金属漆、灰色金属漆、银色金属漆和白色珍珠漆四款免费车漆供消费者选择。同时，还有绿色特别版珍珠漆和小象灰特别冷光漆两款加价10000元的车漆选项。内饰方面，提供了黑白、黑橙两种配色以及一款全黑色选择，满足不同消费者的个性化需求。

在配置上，理想L6全系搭载8295车机芯片、Nappa真皮座椅、两排四座加热通风按摩等豪华配置。其中，Max版更配备了带激光雷达高阶智驾、铂金音响和后排压缩机冰箱等高端配置，进一步提升了驾驶体验和乘坐舒适度。

安全性能方面，理想L6同样表现出色。全系标配9安全气囊，包括前排远端气囊、二排侧耳气囊等，并通过了问界M9同款的大货车追尾碰撞测试。Max版更是配备了夜间AEB紧急制动系统，最高可实现120km/h的刹停速度，为驾驶安全提供了有力保障。

在智能驾驶方面，理想L6提供了两套系统供消费者选择。Pro版以视觉为主，可实现高速NOA功能;而Max版则增加了激光雷达，不仅支持高速驾驶，还支持城市NCA功能，并逐步实现全国范围内的驾驶辅助。

在底盘悬架上，理想L6采用了前双叉臂后多连杆的设计，并配备了CDC连续可变阻尼减振器、液压衬套和随速可变电子助力转向系统等先进配置，为驾驶者提供了稳定而舒适的驾驶体验。

动力系统方面，理想L6全系配备1.5T发动机和前后双电机，系统最大功率达到300千瓦，峰值扭矩高达529牛米。零百加速仅需5.4秒，极速可达180km/h（电子限速）。这一强大的动力配置使得理想L6在驾驶性能上达到了新的高度。

此外，理想L6还配备了36.8千瓦时磷酸铁锂电池和60升大容量油箱，CLTC工况下纯电续航可达212公里，综合工况续航里程更是高达1390公里。同时，电池支持快充技术，20分钟内即可从20%充至80%，大大缩短了充电时间。

总的来说，理想L6以其出色的外观设计、豪华的配置、强大的动力性能和卓越的驾驶体验，成为了年轻人心目中的理想之选。无论是日常通勤还是长途旅行，理想L6都能为驾驶者和乘客提供舒适而安全的驾乘体验。

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