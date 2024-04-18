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雷军直播：卡里没有冰冷的40亿 不是爽文男主

2024-04-18 17:17 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:4月18日，小米汽车的交付中心成为了直播的焦点，小米的创始人兼董事长雷军在此与广大网友展开了一场别开生面的互动。他特别选在这个场合，与大家深入探讨了小米SU7开售以来的种种话题。

在直播中，雷军针对一些流传甚广的谣言进行了明确的辟谣。他坦然地表示:“我并非高考状元，也没有取得过700分的高分，人生并非一帆风顺的爽文。在人生低谷的时候，卡里也没有冰冷的40亿”他的话语充满了真实与坦诚，赢得了众多网友的认同。

谈及个人财富时，雷军也展现出了谦逊的一面。有网友在直播中评论称雷军是千亿富翁，对此他笑称:“我真的没有算过自己的财富，我跟大家一样，都来自普通的农村家庭。”

小米

此外，雷军还回应了关于交付速度的催促。他表示:“我知道很多人都希望我们能尽快交付，甚至有网友开玩笑说让我去工厂打螺丝。但我要告诉大家，我们的小米汽车工厂是现代化的，大部分工艺都是全自动化的。我去打螺丝可能还不如机器来得快，那样只会添乱。”

对于外界的舆论压力，雷军也表达了自己的看法。他说:“只要有谣言出现，我们就会通过小米发言人进行回应，以问答的形式每天回答大家的问题。小米SU7自发布以来已经二十多天了，它经受住了外界的各种质疑和压力，这足以证明它的实力和价值。”

整场直播中，雷军展现出了他的真实、谦逊和坚定，不仅回应了网友们的关切和疑问，也为小米SU7的未来增添了更多的信心。

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