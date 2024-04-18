京东：618将把AI数字人直播技术免费开放给商家使用

站长之家（ChinaZ.com）4月18日 消息:在2024年京东618商家生态伙伴大会中，京东集团CEO许冉宣布了今年京东618的重要战略部署。她明确表示，京东将集中最大力度的资源，全力投入到流量生态、AI技术和服务能力这三个核心领域，力求在即将到来的大促活动中取得卓越成绩。

许冉进一步阐述了京东在流量生态方面的策略。她指出，京东将继续深化店铺星级、价格星级和商品服务星级等星级机制与搜推流量算法的联动，确保优质、价廉的商品和提供出色服务的商家能够获得更多的流量支持。这一举措旨在为消费者提供更优质的购物体验，同时也为商家创造更公平的竞争环境。

在AI技术方面，许冉透露了京东618的又一创新举措。她表示，京东将把AI数字人的直播技术免费开放给商家使用，帮助商家以更低的成本开启直播活动。此外，京东还将积极与其他流量平台展开合作，共同提升商家的流量获取和转化效率，为商家创造更多的商业价值。

此外，许冉还透露了一个令人振奋的消息。她表示，在京东618期间，京东将致力于帮助超过15万个中小商家实现超过50%的同比增长。同时，销售过百万的商家数量也将实现同比增长超过100%。这一目标的实现，将充分展现京东在助力商家成长方面的强大实力。

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