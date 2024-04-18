华为Pura 70推送鸿蒙HarmonyOS4.2新版本系统更新

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:华为Pura70系列今日正式亮相，同时，华为为其精心准备的鸿蒙HarmonyOS4.2新版本系统更新也已同步推送。这一新系统旨在进一步提升用户的应用体验，同时加强了安全防护功能。

据了解，此次系统更新的版本号为4.2.0.137（SP1C00E135R3P5），系统包大小达到1.48GB，足以看出华为对这次更新的重视。

新系统更新在多个方面为用户带来了显著的变化和提升:

在主题方面，华为新增了趣味场景主题，将几何形象拟人化，结合运动题材化身为网球手，让锁屏界面跟随人眼注视区域的移动来回击球，为用户带来逼真有趣的人机互动体验。同时，新增的几何元素和表情符号，以及几何贴纸、心情贴纸等多种样式，都进一步丰富了用户的个性化选择。

在安全性上，新系统通过管控应用获取设备方向的权限，有效拦截应用内的“摇一摇”广告跳转，为用户提供更纯净的应用使用环境。

在应用启动体验方面，华为对应用启动动效进行了优化，使得应用开启更加流畅，提升了用户的使用感受。

在图片编辑功能上，新系统新增了AI修图功能，其中的AI消除功能可以智能识别并抹去照片中无关的路人或杂物，让照片背景更加和谐有序。

在相机功能上，华为新增了“闪拍”模式，助力用户轻松抓拍美好瞬间。同时，新系统还优化了拍摄细节，提升了在“月亮”模式、“微距”模式下的拍摄体验，并优化了人像、自然风光、宠物、美食等场景的拍照体验，以及部分场景的录制体验。

总的来说，华为Pura70系列的新系统更新不仅优化了用户体验，还在安全防护上进行了升级，进一步体现了华为对用户需求的深入理解和满足。

（举报）