AI日报：比肩MJ6！SD3 API发布；Kimi升级！联网回复更快了；微软发布对口型软件VASA-1；刘强东数字人首播破纪录

月之暗面旗下Kimi智能助手基础模型更新至moonshot-v1-20240416版本。Kimi在本次更新中推出了几项新功能和改进:1.模型能力提升:Kimi的基础模型更新至moonshot-v1-20240416版本，加强了联网模式下的首字返回速度，提升了逻辑推理能力，特别是数学和编程方面的能力，同时也改进了翻译准确性和其他体验优化。以上是Kimi在本次更新中推出的新功能和改进，希望能为用户带来更丰富的交互�