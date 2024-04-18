AI日报：比肩MJ6！SD3 API发布；Kimi升级！联网回复更快了；微软发布对口型软件VASA-1；刘强东数字人首播破纪录

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1、Stable Diffusion3API 发布 性能比肩 Midjourney v6
【AiBase提要:】
🚀 Stability AI发布了最新StableDiffusion3及Turbo版本的API支持。
🔍 SD3模型在理解和执行用户的文本提示时更为精准，生成的图像更加符合用户的预期
🤝 官方宣传SD3模型在文字到图像生成领域的表现达到或超过了DALL-E3和Midjourney v6等行业领先模型
🚀 Stability AI与Fireworks AI合作，提供高速、可靠的API服务。
API文档:https://top.aibase.com/tool/stable-diffusion-3-api
体验地址:https://sdxlturbo.ai/stable-diffusion3
2、微软发布对口型软件VASA-1图片加语音即可生成逼真说话视频
【AiBase提要:】
🌟 可生成长达1分钟视频，嘴型同步，还能捕捉到表情细微差别及头部动作
🌟 支持中文等多种语言，还能唱歌
🌟 在线生成延迟仅170毫秒，可用于直播，比EMO效果还好
项目地址:https://top.aibase.com/tool/vasa-1
论文地址:https://arxiv.org/abs/2404.10667
3、AI换装MagicClothing:实现可控换装效果
【AiBase提要:】
👗 可控服装驱动图像合成:用户可通过调整服装和文本提示强度控制合成图像效果，实现个性化图像合成。
🎨 多种模型支持:提供不同分辨率模型权重，用户可选择合适模型进行图像合成，获得高质量结果。
💃 多种应用场景:适用于时尚设计、艺术创作、零售行业等领域，提供创新便利的可控服装驱动图像合成技术。
详情链接:https://top.aibase.com/tool/magicclothing
4、谷歌发布新代码模型Code Gemma:参数小、性能强，硬件要求低!
【AiBase提要:】
⭐️ Code Gemma共有基础预训练、指令微调和快速推理三个版本
⭐️ 使用超过5000亿tokens进行大规模预训练，能够快速生成主流编程语言代码
⭐️ 在多个知名测试平台中获得不错成绩，特别在Java、JavaScript和Kotlin等语言上效果突出
详情链接:https://goo.gle/codegemma
5、波士顿动力推出全新电动化Atlas机器人
【AiBase提要:】
🔌 电动化驱动: 新版Atlas采用全电动系统，提供平滑安静运动性能，提高能效减少维护需求。
🤖 灵活动作: 高性能电动执行器赋予Atlas更广泛灵活运动范围，贴近人类，执行复杂任务。
🔄 现代化设计: 轻便简洁外观，功能性圆形屏幕头部，增强功能性提升人机互动体验。
详情链接:https://bostondynamics.com/blog/electric-new-era-for-atlas/
6、InstantMesh:快速生成高质量3D模型
【AiBase提要:】
⚡ 快速生成: InstantMesh能在约10秒内完成图像到3D网格转换
🌟 高质量输出: 生成的3D模型质量高，满足专业需求
🔧 前馈式框架: 采用前馈式框架，结合先进技术优化3D创建流程
详情链接:https://top.aibase.com/tool/instantmesh
7、Kimi智能助手升级:联网回复更快 搜索支持引用溯源
【AiBase提要:】
🚀 模型能力提升，首字返回速度更快，逻辑推理能力提升，数学和编程能力增强，翻译准确性改进。
🔍 新增常用语功能，用户可添加多场景提示词，提供工作便利。
🎤 支持语音输入和播报功能，提供语音交流和不同声音设置。
8、ZeST:一图像材质迁移至另一图像
【AiBase提要:】
⚙️ 支持单一材质迁移和多重材质编辑
🔬 通过扩散适配器提取隐式材质表示
💡 结合几何和光照指导信息实现材质转移
详情链接:https://top.aibase.com/tool/zest
9、刘强东数字人首播破纪录
【AiBase提要:】
🚀 直播首秀观看量超2000万，成交额超5000万
💡 AI数字人“采销东哥”分享心得，讲解直播带货内容
💰 京东超市订单量破10万，推出百亿农补项目
10、欧盟监管机构批准微软对OpenAI的 130 亿美元投资
【AiBase提要：】
⭐️ 微软积极寻求与其他人工智能实体合作以规避全球监管风险
⭐️ 全球对高科技投资的担忧引发多方调查，微软积极应对
⭐️ 微软通过与多个合作伙伴的互动，在战略性投资中采取非所有权立场，谨慎行事。
11、字节跳动 “AI作业助手” Gauth在美国教育应用下载量排名第二
【AiBase提要：】
🌟 Gauth成为美国教育应用市场第二下载量，仅次于Duolingo。
🌟 中国教育科技企业在政策风险下成功开拓海外市场。
🌟 Gauth利用人工智能技术提供各科目解题、在线专家支持等服务，用户青睐。
产品入口：https://top.aibase.com/tool/gauth
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