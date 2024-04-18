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研究发现，ChatGPT在老年药物管理中展现潜力

2024-04-18 14:26 · 稿源：站长之家

划重点:

⭐️ 研究发现 AI 聊天机器人 ChatGPT 可以作为药物管理工具，有助于处理老年多药疗法。

⭐️ 超过40% 的老年人符合多药疗法标准，AI 工具有望减轻医生负担。

⭐️ 研究呼吁持续完善 AI 工具，以提升医疗决策的准确性和可靠性。

站长之家（ChinaZ.com）4月18日 消息:在一项新研究中，来自 Mass General Brigham MESH Incubator 的研究人员发现，AI 生成式聊天机器人 ChatGPT 展现出作为管理多药疗法和药物去处方的潜力。这一研究成果发表在《医学系统杂志》上，展示了 AI 模型在医疗管理中的首个应用案例。

为了评估 ChatGPT 的实用性，研究人员向其提供不同的临床场景，并询问一系列决策问题。每个场景都包括同一位老年患者正在服用多种药物，但在心血管疾病史和日常生活活动受损程度上存在变化。

AI助教 机器人

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

ChatGPT 在被问及是否减少处方药物时，在无心血管疾病史的患者中，一贯建议减少药物。然而，当引入已知的心血管疾病时，ChatGPT 更加谨慎，更有可能保持患者的药物处方不变。研究人员观察到，无论活动日常生活能力损害的严重程度如何，对决策结果似乎并没有影响。

研究团队还注意到，ChatGPT 倾向于忽视疼痛，并更倾向于减少疼痛药物，而不是像他汀类药物或降压药物等其他药物类型。此外，在新的聊天会话中呈现相同场景时，ChatGPT 的回答会有所不同，这可能反映了该模型在训练时所使用的临床去处方趋势的不一致性。

超过40% 的老年人符合多药疗法标准。近年来，参加 Medicare 的老年人接受更多专家团队的护理，导致基层医疗提供者需要监督药物管理。根据研究人员的观点，有效的 AI 工具可以帮助缓解这种情况。

研究的资深通讯作者 Marc Succi 博士表示:“我们的研究提供了 ChatGPT 作为药物管理临床支持工具的首个用例。尽管应谨慎提高这类模型的准确性，但 AI 辅助的多药疗法管理可以帮助减轻基层医生的负担。未来针对特定训练的 AI 工具的进一步研究可能会显著提升老年患者的护理水平。”

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