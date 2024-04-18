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欧盟监管机构批准微软对OpenAI的130亿美元投资

2024-04-18 14:24 · 稿源：站长之家

划重点:

⭐️ 欧盟监管机构确认微软OpenAI 的130亿美元投资不会引发正式调查

⭐️ Microsoft 积极寻求与其他人工智能实体合作以规避全球监管风险

⭐️ 全球对高科技投资的担忧引发多方调查，微软积极应对

站长之家（ChinaZ.com）4月18日 消息:欧盟的反垄断监管机构已确认，微软对 OpenAI 的130亿美元重要股权不会引发正式调查。这标志着这家科技巨头的重大转变，使其能够避免在遵守欧洲并购法规后可能会实施的限制措施。

人工智能审查 监管

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

这项投资是去年宣布的，规定微软将在 OpenAI 董事会中获得一个无表决权的席位，声称这并不等同于对这家人工智能公司的所有权。微软认为这种投资只是战略性质，而非收购。然而，欧盟起初表达了关切，因此需要评估这项交易是否符合该地区的并购法规。

尽管欧盟选择不展开正式调查，但在其他司法管辖区，微软与 OpenAI 的合作仍在进行非正式调查。在英国，竞争与市场管理局正在考虑进行调查，以确定这项交易是否会影响英国公司之间的竞争。

同样，在美国，司法部和联邦贸易委员会正在考虑调查，评估这项交易对科技行业竞争的溢出效应。

当前一系列的调查反映了全球对高度先进人工智能发展相关的高科技投资的担忧。国际监管领域对此类联盟可能扭曲市场动态或给予不公平优势的可能性持怀疑态度。

由于受到监管审查的影响，微软已经开始积极与其他人工智能实体建立合作关系。这种做法体现在最近与法国初创公司 Mistral AI 的合作中，作为整体人工智能组合和监管风险管理措施的重要组成部分。这些合作伙伴关系是微软实现加强和巩固人工智能市场定位的整体目标，同时保持在全球反垄断规则框架内。

微软的这种做法不仅显示了其对整合人工智能能力的兴趣，还突显了在全球监管规则时代透明和有益商业实践的重要性。通过与多个合作伙伴的互动，并在战略性投资中采取非所有权立场，微软试图在影响科技行业的国际规则迷宫中谨慎行事。

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