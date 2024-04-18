钉钉 AI 助理市场上线 近 200 +助理首批上架

站长之家（ChinaZ.com）4月18日 消息:钉钉 AI 助理市场已经上线，目前已经有超过220万家企业在使用钉钉 AI，月活企业数超过170万家。用户可以在钉钉搜索 “AI 助理市场”，选择启用超过200个 AI 助理，覆盖办公、生活、娱乐等多个场景。首批上架的近200个 AI 助理包括角色 AI 助理、专业 AI 助理、多任务处理 AI 助理和跨应用 AI 助理，涵盖了不同的功能和领域。

钉钉 AI 助理市场的 AI 助理可以与钉钉积累的 SaaS 应用、低代码应用生态连接，或者通过开放能力连接企业自建系统、外部第三方平台，让每个人、每家企业都能低门槛地创造 AI 助理。目前支持拟人操作、工作流、自定义能力三种开发方式，使得 AI 与应用的连接更加简单，用户可以定制化自己的 AI 助理。

在 AI 助理市场中，通义千问和通义法睿也已入驻，为用户提供多模态服务和法律领域的理解和推理能力。钉钉 AI 助理市场的推出将促进 AI 助理的发展，并形成丰富的商业与生态模式。钉钉 AI 助理市场将由钉钉打造的 AI 助理、生态伙伴和开发者构建的 AI 助理、个体用户创造的 AI 助理组成，让每个人都有机会成为 AI 应用的创造者和创业者。

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