波士顿动力推出全面电动化人形机器人Atlas

站长之家（ChinaZ.com）4月18日 消息:波士顿动力公司，作为机器人技术领域的领军企业，今天宣布了一个重大转变:停止开发液压动力版本的Atlas机器人，并推出了全新的电动化Atlas。这款新型机器人在设计上进行了彻底的革新，带来了更轻巧的机械骨架和更加流畅、自然的动作表现。

功能特点:

电动化驱动: 新版Atlas采用了全电动系统，相较于液压驱动，提供了更为平滑和安静的运动性能，同时提高了能效和减少了维护需求。

灵活的动作: 高性能的电动执行器赋予了Atlas更广泛和灵活的运动范围，使得其动作更加贴近人类，能够执行更加复杂的任务。

现代化设计: 新款Atlas的外观更加轻便和简洁，头部设计为一个功能性的圆形屏幕，能够进行180度的转动，这不仅增强了机器人的功能性，也提升了人机互动的体验。

自我恢复能力: 新版Atlas具备从倒地位置自行站立的能力，这显著提高了其在实际应用中的实用性和可靠性。

紧凑转弯能力: 机器人的紧凑设计使其能够在狭窄的空间中灵活操作，增强了其在复杂环境中的适应性。

多功能应用: 新版Atlas能够适应多种工作环境和完成多样的任务，如搬运重物和操作复杂的机械设备，展现了其广泛的应用潜力。

波士顿动力的这一新发布，不仅标志着Atlas机器人系列的一个新时代，也预示着机器人技术向着更加智能化、电动化方向的发展趋势。

详细介绍：https://bostondynamics.com/blog/electric-new-era-for-atlas/

（举报）