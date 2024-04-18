华为Pura70系列约一分钟售罄：5499元起 一共四款

今日华为官方商城迎来盛大时刻，华为Pura70系列手机正式上架，包括Pura70Ultra、Pura70Pro以及Pura70三款机型，售价从5499元起，为消费者提供了丰富的选择。

华为Pura70系列手机一经上架，就吸引了大量消费者的目光。目前，华为Pura70Ultra与Pura70Pro已经率先开启先锋计划并正式开售，而Pura70Pro和Pura70则将于4月22日10:08正式与广大消费者见面。

在价格与配置方面，华为Pura70系列同样表现出色。华为P70提供了12GB内存+256GB存储、12GB+512GB以及12GB+1TB三种配置，售价分别为5499元、5999元和6999元，同时拥有羽纱黑、雪域白、樱玫红、冰晶蓝四款时尚配色。

华为P70Pro则提供了12GB内存+256GB存储、12GB+512GB以及12GB+1TB三种配置，售价为6499元、6999元和7999元，配色方面则有羽纱黑、雪域白、罗兰紫三款选择。

而华为P70Pro+则带来了更高的配置和更丰富的色彩选择。它提供了12GB内存+256GB存储和12GB+512GB两种配置，售价分别为7999元和8999元，配色包括魅影黑、光织银、弦乐白三款。

至于华为Pura70Ultra，作为系列的旗舰机型，其16GB内存+512GB存储版本售价为9999元，而16GB+1TB版本则高达10999元。在配色方面，它拥有星芒黑、星芒白、摩卡棕、香颂绿四款独特配色，无疑为追求个性与品质的消费者提供了绝佳选择。

值得一提的是，华为Pura70Ultra和Pura70Pro在今日10:08正式开售后，仅仅1分钟就宣告售罄，可见其受欢迎程度之高。目前，华为官方商城已经显示这两款机型暂时缺货，对于未能及时抢到的消费者来说，这无疑是一个小小的遗憾。

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