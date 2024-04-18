华为Pura 70系列开售：Pura70 Ultra配备超聚光伸缩摄像头

站长之家（ChinaZ.com）4月18日 消息:华为商城今日迎来全新旗舰机型——华为Pura70Ultra手机，定价9999元起。

华为Pura70Ultra手机，凭借其业界首创的超聚光伸缩摄像头以及北斗卫星图片消息功能，引发了广泛的关注。该机提供了星芒黑、星芒白、摩卡棕、香颂绿四款精美配色，星芒纹设计赋予其独特的美学魅力。其尺寸为162.6mm（长）*75.1mm(宽)*8.4mm(厚)，重量约226克，不仅轻薄便携，还支持IP68级别的防尘防水，为日常使用提供了更多的安全保障。

在显示方面，华为Pura70Ultra搭载了6.8英寸的2844×1260像素OLED屏幕，支持1-120Hz LTPO自适应刷新率，无论是流畅度还是视觉效果都达到了业界顶尖水平。此外，其还具备1440Hz高频PWM调光和300Hz触控采样率，搭配玄武钢化昆仑玻璃，为用户带来了更为出色的触控体验。

影像系统方面，华为Pura70Ultra同样表现出色。其业界首创的超聚光伸缩摄像头拥有1英寸传感器、F1.6~F4.0光圈以及传感器位移防抖功能，确保了在各种光线条件下都能拍摄出清晰、细腻的照片。此外，该机还配备了4000万像素超广角摄像头和5000万像素超聚光微距长焦摄像头，无论是拍摄广阔风景还是捕捉细节，都能得心应手。

在续航方面，华为Pura70Ultra同样不容小觑。它搭载了5200mAh大容量电池，支持100W有线快充、80W无线快充以及20W反向无线充电，让用户在享受长续航的同时，也能快速补充电量。

此外，华为Pura70Ultra还支持卫星通话、北斗卫星图片消息等先进功能，运行HarmonyOS4.2操作系统，支持AI隔空操控、智感支付等便捷功能。更值得一提的是，该机还接入了盘古大模型，带来了AI消除、AI云增强等更多智慧应用，让用户的手机使用体验更为智能化和便捷化。

在价格方面，华为Pura70Ultra提供了16GB +512GB和16GB +1TB两种存储版本，分别定价为9999元和10999元。

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