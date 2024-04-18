华为 Pura 70 Ultra / Pro 今日先锋开售 Pro+/标准版 4 月 22 日开售

站长之家（ChinaZ.com）4月18日 消息:华为宣布，Pura70Ultra 和 Pura70Pro 今日10:08先锋开售。而Pura70Pro+、华为 Pura70手机将于4月22日10:08先锋开售。

华为表示，回溯至2012年4月18日，HUAWElAscend P1的正式上市，标志着智慧影像与科技美学的崭新篇章的开启。随后的十二年里，华为P系列手机陪伴亿万消费者定格了无数精彩瞬间，传递着生活中的温暖与力量。每一份陪伴与支持，都让我们深感荣幸与感激!

我们从未止步，对美的追求与探索让我们不断前行。华为P系列如今已全面升级为华为Pura，以全新的姿态再次启航。我们大胆想象，探索那些未曾见过的美好;以先锋的视角，打开全新的视界;凭借独创的风格，引领时尚的新潮流。华为Pura，始终追逐本心，锐意向前!

Pura70系列手机采用了全新的风向标设计，引领着美学的新潮流。光织格纹的设计灵感源于现代建筑间的光影流转，宛如都市乐章的奏响。而星芒纹则采用高定刺绣压纹工艺，彰显出独特的品质与格调。

在移动影像方面，Pura70系列更是挑战了极限。业界首创的超聚光伸缩摄像头，为拍照带来了专属的仪式感。超高速风驰闪拍，刷新了速度的新纪录。超聚光微距长焦，让我们能够探索小世界中的大精彩。无论是人像、夜景、长焦还是视频，Pura70系列都能为消费者带来更为出色的拍摄体验。

此外，Pura70系列还搭载了全新的HarmonyOS4.2系统，为用户带来更为有趣、智慧和流畅的旗舰体验。北斗卫星消息功能也得到了升级，支持发送图片消息，让沟通更加直观与高效。全系支持AI隔空操控、智感支付，更接入盘古大模型，带来AI消除、AI云增强等更多智慧应用，让用户的生活更加便捷与智能。

具体售价方面：

HUAWEI Pura70Ultra:16GB+512GB 售价9999、16GB+1TB售价10999。

HUAWEI Pura70Pro:12GB+256GB售价6499、12GB+512GB售价6999、12GB+1TB售价7999。

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