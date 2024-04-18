华为Matebook X Pro今日开售 10999元起

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:今日，华为Matebook X Pro等系列产品上午10:08准时开售。

这款轻薄本，凭借华为自研的云隼架构等尖端技术，机身厚度仅为13.5毫米，整机重量更是惊人地控制在980克，开启了高性能笔记本的百克时代新篇章。

它搭载了Intel酷睿Ultra9高性能处理器，实现了轻薄本中前所未有的40W性能释放，为用户带来极致的使用体验。

屏幕方面，Matebook X Pro采用了14.2英寸柔性OLED原色屏，屏占比高达93%，配合抗反光AR镀膜技术，反光减少70%，结合华为临境显示技术，为用户带来沉浸式的视觉享受。此外，屏幕分辨率高达3120x2080，支持10.7亿色彩显示，120Hz高刷新率，峰值亮度达到1000尼特，还支持1440Hz高频PWM调光以及触控操作，让视觉体验更上一层楼。

此次华为Matebook X Pro共推出了三款配置供消费者选择，其中Ultra716GB1TB版本售价为11199元，Ultra732GB1TB版本售价为11499元，而最高配的Ultra932GB2TB版本售价则为14999元。

值得一提的是，入门级配置的Matebook X Pro售价仅为10999元起，却拥有如此强大的性能和轻薄的设计，无疑为消费者提供了极具性价比的选择。

（举报）