LinkedIn测试面向中小企业的新公司页面订阅服务

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:微软旗下的职业社交平台LinkedIn正在测试一项面向中小企业的新服务——高级公司页面订阅。据TechCrunch报道，这个新服务每月需费用高达99美元，将提供人工智能写作助手和新工具来帮助提升公司形象和增加关注量。

此举标志着LinkedIn继续多元发展业务模式的努力，同时也致力于让平台更有用。多年来，LinkedIn长期承受“自我推销污水坑”的评价，但它现在有机会成为一个更安全的空间记录专业社交档案。

6天前，LinkedIn开始发布有关新高级公司页面的信息，但没有引起太多关注。通过自己的调查和营销顾问的发现，TechCrunch确认详细情况。LinkedIn高级传播总监在声明中表示，这个新产品目的是帮助中小企业吸引客户、树立声誉和在受众中脱颖而出。

据营销顾问透露，高级公司页面的月费从99.99美元开始，年费839.88美元。这是LinkedIn为平台用户提供的增值服务之一，包括求职者的Premium Career、商业智能的Premium Business等。

今年3月，LinkedIn高级用户订阅收入同比增长25%至170亿美元，其中招聘业务占70亿美元。高级公司页面利用了LinkedIn机制，管理员可以查看访问者并邀请其关注，同时获得金色徽章等好处。

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