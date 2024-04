AI日报：天工SkyMusic开启公测；UP主用AI技术“复活”巨人族；通义千问开源代码模型CodeQwen1.5；免费AI音乐生成工具Sonauto

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。 新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/

昆仑万维「天工3.0」与「天工SkyMusic」音乐大模型开启公测

昆仑万维推出的「天工3.0」和「天工SkyMusic」音乐大模型开启公测,彰显了其在AI领域的技术实力和创新能力。这两款大模型在语义理解、音乐生成等领域展现出卓越性能,为用户提供更强大的AI体验。

亮点提要:

⚙️「天工3.0」拥有超过4000亿参数,是全球最大的开源MoE大模型,具有突破性性能提升。

🎵「天工SkyMusic」是中国首个音乐SOTA模型,支持多种方言,具有端到端音乐生成能力。

🔍「天工3.0」拥有多轮搜索、图表绘制、研究模式等AI能力,「天工SkyMusic」支持参考音乐生成和方言歌曲生成。

详情入口:🔗 https://top.aibase.com/tool/tiangongskymusic

通义千问开源基于Qwen1.5的代码模型CodeQwen1.5

基于Qwen 语言模型的代码专家模型CodeQwen1.5,具有7B 参数、GQA 架构和支持92种编程语言的特点。CodeQwen1.5在代码生成、长序列建模、代码修改和 SQL 能力等方面表现出色,极大提升了开发人员的工作效率。

亮点提要:

⭐ CodeQwen1.5拥有7B 参数,支持92种编程语言。

⭐ 在代码生成、长序列建模、代码修改和 SQL 能力方面表现出色。

⭐ 在多语言编程、长序列支持和代码修改方面展现出卓越能力。

详情入口:🔗 https://qwenlm.github.io/zh/blog/codeqwen1.5/

Spline发布3D生成工具AI3D Generation

Spline发布的最新3D生成工具标志着3D设计领域的重大进步,提供直观易用的界面、丰富的资源库和模板、先进的AI辅助设计以及团队合作功能。

亮点提要:

🌟直观易用的界面,适合3D设计初学者快速上手

🎨丰富的资源库和模板加速设计过程

🤖先进的AI辅助设计提升作品专业品质

详情入口:🔗 https://top.aibase.com/tool/spline-ai

CTRL-F-VIDEO:允许用户在视频中搜索特定的单词或短语

在数字化时代,视频已成为重要信息获取渠道。CTRL-F-VIDEO项目通过Chrome扩展提供视频内搜索功能,节省用户时间,利用OpenAI技术转换音频为文本实现精准搜索。项目性能出色,展示高效处理能力。

亮点提要:

⚙️ 视频搜索效率提升:用户可在YouTube视频中搜索特定内容,节省检索时间。

🔍 技术核心:文本搜索和时间轴标记、音频转文本、匹配词汇标记。

💡 创新可能性:项目开拓视频内容搜索、管理新思路,尽管初级阶段,性能表现优秀。

详情入口:🔗 https://top.aibase.com/tool/ctrl-f-video

B站UP主利用AI技术“复活”巨人族,引发广泛关注

本文介绍了B站UP主利用AI技术创造出看似真实的历史神话视频,引发130万播放量和讨论。观众对AI生成内容真实性产生讨论,网友展开“鉴定AI大赛”,探索视频细节。

亮点提要:

🎬 B站UP主通过AI技术创造出看似真实的历史神话视频

🤔 观众讨论AI生成内容真实性,虚实界限成焦点

💬 网友展开“鉴定AI大赛”,探索视频细节

详情:https://www.chinaz.com/2024/0417/1610688.shtml

免费AI音乐生成工具Sonauto

Sonauto是一款强大的在线音乐创作工具,通过人工智能技术使得每个人都可以成为音乐创作者。其核心优势在于编辑功能和用户友好操作界面,简化音乐创作流程。

亮点提要:

⚙️ 用户无需专业音乐制作技能,通过文本提示或歌词生成完整音乐作品

🎵 提供各种音乐风格选择,用户可进一步编辑和调整生成的音乐作品

🔓 适用于各类人群,包括音乐爱好者、独立音乐人、视频内容创作者等

详情入口:🔗 https://top.aibase.com/tool/sonauto-

MiniMax 稀宇科技发布万亿 MoE 模型abab6.5

MiniMax稀宇科技推出了abab6.5系列模型,是万亿MoE模型,展示出领先的大语言模型能力。abab6.5和abab6.5s将陆续更新到产品中,用户可通过海螺AI和MiniMax开放平台体验先进语言模型。

亮点提要:

⚙️ abab6.5系列包含abab6.5和abab6.5s两个模型,支持200k tokens的上下文长度。

💡 abab6.5s更高效,可在1秒内处理近3万字的文本,接近世界领先大语言模型水平。

🚀 abab6.5和abab6.5s将陆续更新到MiniMax产品中,包括海螺AI和MiniMax开放平台。

多模态语言模型Reka Core:可分析图片、视频、音频

Reka Core是一款性能强大、灵活部署的前沿多模态语言模型,具备多模态理解、超长上下文窗口、强大推理能力等关键能力,与业界领先模型媲美。与Snowflake、Oracle等领先技术平台和政府机构合作,推动多模态技术发展。

亮点提要:

🌟 Reka Core具备出色性能和灵活部署,可分析图片、视频、音频。

🔍 Core拥有多模态理解、超长上下文窗口、强大推理能力。

🤝 Reka与Snowflake、Oracle等合作推动多模态技术发展,助力客户实现数据价值最大化。

详情入口:🔗 https://top.aibase.com/tool/reka-core

性能超越LLaMA2-7B!AI模型JetMoE-8B训练成本不到10万美元

JetMoE-8B是一款采用稀疏激活架构的人工智能模型,性能超越LLaMA2-7B、LLaMA-13B和DeepseekMoE-16B,训练成本不到10万美元。其架构设计独特,计算成本低,参数激活效率高,训练全依赖公开数据且完全开源。在评估中表现优异,展示了高效性能和成本优势。

亮点提要:

⚙️ JetMoE-8B采用稀疏激活架构,性能超越多款AI模型

💡 独特设计使计算成本低,每个输入令牌激活效率高

🔗 JetMoE-8B训练完全依赖公开数据,整个过程完全开源

详情入口:🔗 https://huggingface.co/jetmoe/jetmoe-8b

Ollama软件更新:性能提升与新模型支持

Ollama软件最新更新带来了显著的性能提升和对多个热门模型的支持。优化了VRAM和GPU利用率,新增模型支持WizardLM2、Snowflake Arctic Embed等,提高了软件稳定性和灵活性。用户将更高效地完成任务,探索人工智能的新可能。

亮点提要:

🚀 优化VRAM和GPU利用率,减少内存错误,提升软件性能。

💡 新增模型支持WizardLM2、Snowflake Arctic Embed等,提高文本生成质量。

🔗 阅读详细介绍和模型下载地址,了解更多更新内容。

详细介绍:https://github.com/ollama/ollama/releases

模型下载:https://top.aibase.com/tool/ollama

37%专业人士使用生成式AI工具每周节省5-10小时

生成式人工智能工具带来效率提升,助力专业人士更高效工作。通过Generative AI工具,专业人士实现工作时间节省。

亮点提要:

⭐37% 的专业人士每周节省5-10小时

⭐ Generative AI 工具提升工作效率

⭐ 专业人士通过Generative AI工具实现工作时间节省

——————

每日midjourney prompt:证件照

图源备注:图片由AI生成,图片授权服务商Midjourney

垫图+A handsome20year old Chinese man Wear a White shirt, exquisieAsian face,A delicate appearance ,Korean style short hair, eyebrows and ears exposed,no makeup,front, one nch photo, stock photo,Blue background, studio lighting --ar5:7--no necklace or earrings --s250--iw2

一个英俊的20岁中国男人穿着白色衬衫,精致的亚洲人的脸,精致的外表,韩国风格的短发,露出眉毛和耳朵,没有化妆,正面,一英寸的照片,库存照片,蓝色背景,工作室照明--ar5:7-没有项链或耳环

图源备注:图片由AI生成,图片授权服务商Midjourney

American ID photo,A beautiful Chinese woman wearing a White shirt, short hair, leaking ears, one inch photo, stock photo, red background, studio lighting --ar5:7--s250

美式身份证照片,一位身穿白衬衫、短发、漏耳的中国美女,一英寸照片,库存照片,红色背景,摄影棚照明

(举报)