Spline发布3D生成工具AI 3D Generation 支持文/图生3D模型及混合编辑3D模型

站长之家（ChinaZ.com）4月17日 消息:Spline的最新3D生成工具AI 3D Generation的发布，标志着3D设计领域的一次重大进步。这款在线3D编辑工具不仅支持从文字和图片生成3D模型，还能够混合和编辑3D模型，为用户提供了一个全面而强大的3D设计解决方案。

主要功能:

直观易用的界面

Spline的界面设计注重用户体验，直观且易于上手。即使是3D设计的初学者，也能够快速熟悉并使用Spline提供的各种工具和功能。这种无障碍的设计理念，确保了用户可以专注于创作，而不是花费大量时间学习如何使用工具。

丰富的资源库和模板

Spline提供了一个包含多种类别的资源库和模板，这些资源可以帮助用户快速启动项目，激发创作灵感。无论是建筑设计、角色建模还是场景构建，用户都可以在Spline的资源库中找到合适的元素，从而加速设计过程。

先进的AI辅助设计

Spline利用人工智能技术，为用户提供智能的设计辅助。AI可以基于用户的需求和偏好，生成建议和优化方案，帮助用户更快地实现创意，并提升最终作品的专业品质。这种智能辅助功能，使得设计过程更加高效和精确。

团队合作功能

Spline支持多人协作，团队成员可以同时在同一项目上工作，实现实时的沟通和协作。这种合作模式非常适合处理大型和复杂的设计项目，可以显著提高团队的工作效率，并促进创意的交流和碰撞。

Spline致力于不断更新和迭代其平台，引入最新的技术和功能。这意味着用户可以始终接触到行业的最新趋势，并将这些新功能应用到自己的项目中，保持创作的前沿性和创新性。

产品入口:https://top.aibase.com/tool/spline-ai

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