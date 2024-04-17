vivo X100 Ultra影像参数曝光 预计5月发布

站长之家（ChinaZ.com）4月17日 消息:近日，知名数码博主“数码闲聊站”独家揭秘了vivo X100Ultra的详尽影像参数，再次将这款旗舰手机推至行业焦点。

vivo X100Ultra的前置摄像头，不仅像素高达5000万，更采用了三星JN1传感器，确保了自拍的高清晰度和色彩还原度。而在后置摄像头上，它更是搭载了索尼LYT900主摄，这款传感器不仅拥有1英寸的超大底，还带来了5000万像素的极致解析力。值得一提的是，LYT900的单像素尺寸达到了1.6m，相较于IMX989，功耗降低了43%，动态范围更是扩大至14EV，达到了IMX989的9.5倍，无论是明亮还是昏暗的场景，都能捕捉到丰富的细节。

不仅如此，vivo X100Ultra还拥有一颗三星HP9型号的100mm潜望长焦镜头，这颗镜头高达2亿像素，支持最高200倍数码变焦，且加持了蔡司APO镜头，使其成为了行业内变焦能力出类拔萃的旗舰手机之一。

除了强大的摄像功能，vivo X100Ultra在硬件配置上也毫不逊色。它搭载了5000mAh以上的大电池，支持百瓦有线快充，同时集成了NFC、红外遥控、双扬声器、X轴马达等实用功能。更令人惊喜的是，它还支持IP68防水防尘和卫星通信功能，无论是日常使用还是户外探险，都能为用户提供全方位的保障。

数码闲聊站对此款手机给予了高度评价，认为vivo X100Ultra的影像性能已经达到了专业相机的水平，称其为“能打电话的专业相机”。这款备受瞩目的新品将于5月份正式登场，届时，我们将能一睹其真容，体验其带来的极致影像魅力。

（举报）