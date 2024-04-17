免费AI音乐生成工具Sonauto 几秒钟生成完整音乐作品

站长之家（ChinaZ.com）4月17日 消息:在当今数字化的时代，音乐创作已经不再是专业的音乐人的专属领域。借助于人工智能技术，现在，每个人都可以成为音乐创作者。Sonauto就是这样一款强大的在线音乐创作工具，它使得用户能够根据文本提示、歌词或旋律生成具有特定风格的完整歌曲。这款工具由Ryan Tremblay和Hayden Housen于2023年创立，他们的目标是让任何人都能够通过AI音乐编辑器创作出任何风格的完整歌曲。

官网地址：https://sonauto.ai/Home

Sonauto的核心优势在于其强大的编辑功能和用户友好的操作界面，使得音乐创作变得简单且易于控制。无需复杂的乐理知识和专业的音乐制作技能，用户只需提供歌词或描述，选择音乐风格后，Sonauto AI能够在几秒钟内生成一首完整的音乐作品。

此外，用户还可以对生成的音乐作品进行进一步的编辑和调整，如拆分歌曲、扩展歌曲长度、重新设置节奏控制等。

使用Sonauto非常简单。首先，访问Sonauto的官网（sonauto.ai），点击Sign In进行登录。登录成功后点击Make a Song创建新的歌曲项目。

然后，输入提示词对歌词或音乐风格、艺术家等进行描述。如果需要，用户还可以选择高级设置调整节奏控制强度、节拍数或上传参考歌曲。最后，点击Generate按钮生成音乐即可。音乐生成后，用户可对歌曲进行预览、下载、编辑和分享。

Sonauto适用于各类人群。无论是不具备专业音乐制作技能的音乐爱好者，还是需要快速尝试不同风格的音乐创作的独立音乐人和作曲家，或是需要定制化的音乐创作服务的视频内容创作者，甚至是需要创作符合游戏主题和风格的音乐的游戏开发者，以及需要探索不同音乐风格和结构的可能性的音乐研究人员，都可以从Sonauto中受益。

目前，Sonauto对所有用户免费开放，无论是专业音乐人还是业余爱好者，都可以通过Sonauto实现快速创作，分享和探索音乐的无限可能。

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