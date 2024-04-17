微软将斥资15亿美元投资阿联酋人工智能公司 G42

划重点: ⭐️ 微软将向总部位于阿联酋的科技公司 G42投资15亿美元 ⭐️ G42是一家由阿联酋国家安全顾问领导的科技控股公司，致力于人工智能领域 ⭐️ 这项协议经过阿联酋和美国政府的密切协商，旨在推动数字基础设施发展

站长之家(ChinaZ.com) 4月17日 消息: 微软公司宣布将向一家总部位于阿拉伯联合酋长国的科技公司投资15亿美元，该公司由该国强大的国家安全顾问领导。微软和科技控股公司 G42周二宣布了这项交易。

根据协议，微软总裁布拉德・史密斯将加入 G42的董事会。这项交易 “是在与阿联酋和美国政府的密切协商下制定的”，微软表示。总部位于阿布扎比的 G42在中东和其他地区运营数据中心，并日益将自己定位为人工智能公司。它已经建立了被认为是世界领先的阿拉伯语言人工智能模型，称为 “杰斯”。

微软表示，G42将在美国科技巨头的云计算平台上运行其人工智能应用和服务，两家公司将致力于为 G42在中东、中亚和非洲建立了业务的国家带来数字基础设施。

阿联酋国家安全顾问谢赫・塔赫努恩・本・扎耶德・阿勒纳哈扬是该公司董事会主席。美国商务部周二将阿联酋描述为 “前沿科技的全球参与者”，并表示正在与其和其他国家合作，以实现对这些技术的安全开发和部署的可验证承诺。

“在得到负责任的管理后，像今天宣布的这样的投资有可能进一步推动全球数字技术的创新”，发言人布列塔尼・卡普林在一份书面声明中表示。

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