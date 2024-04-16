AI日报：PR重大更新!Sora加入Adobe全家桶；文心大模型4.0工具版发布；世界首届AI选美大赛开始；GPT-4整顿学术圈

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PR重大更新!Sora加入Adobe全家桶 视频剪辑加入AI魔法

Adobe Premiere Pro近期推出了一次爆炸级更新，引入了AI工具Firefly，极大简化了视频编辑流程，提升了编辑效率。新功能包括对象添加和移除，生成式AI功能等，为用户提供更多创作灵活性。此举预示着视频编辑领域的重大变革。

【AiBase提要:】

⭐️ Adobe Premiere Pro正在引入AI工具，简化视频编辑流程，提高编辑效率。

⭐️ 目前已推出自动生成文字稿、AI音频分类标签、语音转文本、增强语音、自动切割场景、自动调色等功能。

⭐️ 将引入第三方AI模型，包括Sora、Runway、Pika等AI视频模型，允许用户点击拖动来延长视频

⭐️ 用户可以使用AI工具对视频进行对象移除、添加、扩展视频、转录视频等

产品体验地址:https://top.aibase.com/tool/adobe-premiere-pro

百度Create AI开发者大会3个重要信息

【AiBase提要:】

🌟 百度正式发布文心大模型4.0工具版，代码生成、解释和优化已达国际先进水平。

🌟 百度发布智能计算操作系统万源 支持77款大模型。

🌟 百度推出AgentBuilder、AppBuilder、ModelBuilder三大开发工具，降低开发技术门槛。

🌟百度文心一言用户数突破2亿，API 日均调用量2亿

GPT-4Turbo 击败 Claude3，重新夺回 “最佳AI模型” 称号

OpenAI的最新更新使GPT-4Turbo在Chatbot Arena中超越了82个LLM模型，展现出色，重新夺回榜首位置。用户可以在Chatbot Arena中比较不同模型的表现。

亮点提要:

1、⭐️ GPT-4Turbo在Chatbot Arena中超越82个LLM模型。

2、⭐️ 用户可比较模型回答，GPT-4Turbo表现出色。

3、⭐️ 访问Chatbot Arena网站进行比较与测试。

Quora 旗下 Poe 推出多机器人聊天功能

Poe 推出多机器人聊天功能，致力成为对话 AI 应用商店，提供变现工具和企业服务。面临挑战与不确定性，如聊天机器人体验差异性、质量控制、成本压力等。

亮点提要:

1、⭐️ Poe 推出多机器人聊天功能，将用户与多个 AI 模型整合在一个对话中。

2、⭐️ Poe 计划成为对话 AI 应用商店，为创作者提供变现工具和企业服务。

3、⭐️ 挑战与不确定性: 聊天机器人体验差异性、质量控制、成本压力等问题需面对。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/poe

世界首届AI选美大赛，最受欢迎AI美女将获13000美元奖金

【AiBase提要:】

⭐️ Fanvue将举办世界首届“AI小姐”选美大赛，奖金总额超过20，000美元。

🤖 参赛选手为AI生成模特，评审包括AI影响者和选美历史学家。

💰 冠军将获得总额13，000美元奖金，但实际得奖者是创造这些机器人的人。

详细内容:https://www.chinaz.com/2024/0416/1610520.shtml

图像转文字工具2txt 可识别图像中文字并转换为可编辑文本

【AiBase提要:】

⭐2txt基于AI，可识别图像文字并转为可编辑文本

⭐ 使用Claude Haiku和Vercel AI SDK创建，准确快速

⭐ Next.js框架提供高效网页渲染，用户上传图片即可获取文本结果

体验地址:https://top.aibase.com/tool/2txt

项目页面:https://github.com/ai-ng/2txt

Ctrl-Adapter:专为视频生成设计的Controlnet 提供有效精细控制

【AiBase提要:】

🎥 **丰富控制功能**:为图像和视频模型提供多种控制选项。

📹 **稀疏帧视频支持**:有效处理低帧率视频，提供有效控制。

🖼️ **适配多种基础模型**:支持多条件控制生成过程，提高生成效率。

项目地址:https://top.aibase.com/tool/ctrl-adapter

GPT-4整顿学术圈!撤稿预测与人类95%一致

【AiBase提要】

🔍 GPT-4预测学术论文撤稿准确度高达95%，与人类审稿人相似。

🔍 探讨推文预测论文撤稿能力，GPT-4表现优异。

🔍 研究者发现GPT-4在预测撤稿方面具备高潜力，但需注意“幻觉”问题。

谷歌将投入超过1000亿美元开发人工智能技术

谷歌计划投入超过1000亿美元开发人工智能技术，展示了其在人工智能领域的雄心壮志。公众对AI系统的接受程度逐渐提高，尽管系统仍存在缺陷和错误。谷歌在计算能力方面领先于竞争对手。

亮点提要:

1、⭐ 谷歌计划投入超过1000亿美元开发人工智能技术，彰显其在AI领域的雄心壮志。

2、⭐ 公众对AI系统的接受度不断提高，尽管系统仍存在缺陷和错误。

3、⭐ 谷歌在计算能力方面领先于竞争对手。

新版对抗AI抓取工具Glaze2发布，保护艺术家作品免受未经授权的AI抓取

Glaze项目团队推出Glaze2工具，旨在帮助艺术家保护作品免受AI模型抓取，提供更快速、更强保护的工具。新版本针对新AI模型，将扩展保护范围至短视频和动画领域。

亮点提要:

1、🎨 新版Glaze2工具发布，帮助艺术家保护作品免受AI模型抓取。

2、🔒 提供更快速、更强保护，特别针对新AI模型如Stable Diffusion XL。

3、📹 计划扩展保护范围至短视频和动画领域。

详情入口:🔗 https://top.aibase.com/tool/glaze

Jina-ai/Reader:可将任何网址转换成对大模型友好的输入格式

Jina AI团队开发的Reader工具是一项创新解决方案，能将任何网页URL转换为大型语言模型（LLM）友好的输入格式，极大提高了语言模型处理和理解网络内容的效率。适合开发者和研究人员使用，提升基于LLM的应用程序效率和输出质量。

亮点提要:

1、💡 提高输入质量，格式化和清理URL内容，确保LLM接收到规范易处理的输入。

2、💡 允许系统以流式方式处理大量或实时数据，适合快速响应应用场景。

3、💡 支持多种模式，适应不同技术需求和应用场景。

详情入口:🔗 https://github.com/jina-ai/reader

EleutherAI发布最新模型Pile-T5解决代码处理相关任务局限性

EleutherAI最近发布了新的T5模型Pile-T5，旨在解决原始T5模型在处理代码相关任务时的局限性和分词器可能遗漏重要代码标记的问题，标志着在NLP和代码理解领域的重大进步。

亮点提要:

1、⭐ Pile-T5训练量是原始T5的两倍，达到200万步，学习到更丰富语言模式和代码结构。

2、⭐ Pile-T5采用新LLAMA分词器，更准确处理代码相关任务。

3、⭐ Pile-T5在微调下游任务表现显著改进，尤其在代码任务上，性能优于T5-v1.1。

详情入口:🔗 https://top.aibase.com/tool/pile-t5

Adobe推出PDF阅读AI助手

Adobe推出了基于AI的PDF阅读助手，订阅价格为$4.99/月起。AI助手能够解析PDF内容，通过对话快速提取信息，提高文档处理效率。

亮点提要:

1、⭐ AI助手可解析PDF内容，让用户通过对话快速获取所需信息。

2、⭐ 订阅价格为$4.99/月起，提供了类似聊天机器人的界面，方便用户提问和获取信息。

3、⭐ AI助手还支持Word、PowerPoint等格式，提高文档处理生产力。

详情入口:🔗 https://top.aibase.com/tool/adobe-acrobat-ai-assistant

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