防范“AI换脸”风险！ 蚂蚁数科正式发布ZOLOZ Deeper

站长之家(ChinaZ.com) 4月16日 消息:近年来，随着生成式AI技术的发展，Deepfake（深度伪造）已成为一种新型的网络犯罪手段，给数字世界的安全带来了严峻挑战。为此，蚂蚁数科旗下生物识别品牌ZOLOZ近日正式发布了针对Deepfake的综合防控产品ZOLOZ Deeper。

据悉，ZOLOZ Deeper搭建了端云一体的全链路技术体系，从硬件环境、生物特征数据到用户行为分析等多个维度进行严格把关，力求构筑起Deepfake的"防火墙"。前端通过精密的传感器校验与多维特征动态风控，对摄像头状态、设备环境等进行全面检测，确保硬件环境安全可靠。在用户操作过程中，ZOLOZ Deeper还运用深度学习模型对面部动态进行细致分析，捕捉微表情、肌肉纹理等细微特征，精准判断是否为真人实时互动。

此外，ZOLOZ还联合蚂蚁集团天玑实验室，通过GAN模型生成超3万测试样本，不断丰富ZOLOZ Deeper的识别能力。每个月还会对其进行超过20000次的攻防测评，模拟上百种伪造攻击情况，使产品始终保持领先优势。

为进一步完善ZOLOZ Deeper，蚂蚁集团还通过"蚂蚁集团安全响应中心"官网，设立了超百万的奖金池，鼓励"安全极客"参与漏洞挖掘，助力产品不断优化升级。

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