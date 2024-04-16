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京东“京享值”升级为“会员等级”：每月25日定级

2024-04-16 16:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月16日 消息:京东今日正式宣布，其原有的“京享值”体系将全面升级为“会员等级”制度。此次升级的主要变革在于将用户的京享值分值直接映射为相应的会员等级，而京享值的计算方式则维持原样，不做改变。不过，值得注意的是，随着新制度的实施，部分会员权益可能会有所调整。

在新的会员等级制度下，京东将每月25日定为定级日。在这一天，平台将根据用户在近365天的消费分、近60天的活跃分以及账户分进行综合评估，得出初始评估分，并以此为基础进行会员等级的划分。定级完成后，用户的会员等级可能会根据评估结果产生变化。

京东“京享值”升级为“会员等级”：最高钻石会员 每月 25 日定级

从每月的26日开始，至次月的25日，京东将在初始评估分的基础上，每天根据用户前一天的行为（退货行为除外）进行加分，具体的加分规则与以往保持一致。

用户可以通过京东App的“我的-xx会员-去提升-规则”路径，详细了解新的会员等级制度及其相关规则。

在新的会员等级划分中，京享值与会员等级对应关系如下:

  • 京享值小于2000分的用户将被划分为普通会员;

  • 京享值在2000分至4500分之间的用户将升级为铜牌会员;

  • 京享值在4500分至6500分之间的用户将晋升为银牌会员;

  • 京享值在6500分至8500分之间的用户将晋升为金牌会员;

  • 京享值达到或超过8500分的用户，将尊享最高级别的钻石会员待遇。

此次升级旨在更好地满足用户的个性化需求，提供更精准、更优质的会员服务。用户可以根据自己的京享值及对应的会员等级，享受相应的权益和优惠。

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