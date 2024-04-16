AI芯片需求强劲，台积电季度利润预计增长5%

划重点: ⭐ TSMC 预计第一季度净利润将增长5%，受益于强劲需求 ⭐ AI 芯片需求推动 TSMC 第一季度营收大幅增长，超出市场预期 ⭐ TSMC 宣布在亚利桑那州建设第三家工厂，获得美国补贴

站长之家（ChinaZ.com）4月16日 消息:人工智能应用先进芯片的主要生产商台积电（TSMC），由于需求强劲，预计周四第一季度利润将增长5%。

这家全球最大的代工芯片制造商的客户包括苹果和英伟达，受益于人工智能的激增，帮助其度过了因疫情导致的电子产品需求减弱，推动 TSMC 股价创下历史新高。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

分析师预计，截至3月31日的季度，TSMC 的净利润将达到2，172亿新台币（67.1亿美元），这一数据来源于22位分析师的 LSEG SmartEstimate。上一年同期，TSMC 的第一季度净利润为2，069亿新台币。

TSMC 上周报告显示，第一季度营收增长了16.5%，超出市场预期，也处于公司自身指导的高端范围。投资公司 Eastspring Investments 的副总裁 Eric Yao 表示，TSMC 在美国亚利桑那州新工厂获得的66亿美元补贴为其在先进工艺技术领域保持领先地位打下了良好基础。

分析师表示，他们预计 TSMC 将调高对未来几年 AI 需求的展望。值得一提的是，亚洲市值最高的公司的股价已经在今年上涨了36%，达到历史新高。TSMC 将于周四早上6点举行财报电话会议。

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