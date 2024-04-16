Rewind推创新可穿戴AI设备Limitless 实现全天候对话记录与个性化AI互动

站长之家（ChinaZ.com）4月16日 消息:Rewind公司近日推出了一款名为Limitless的可穿戴AI设备，这是一款设计精巧的吊坠，既可以作为时尚的项链佩戴，也可以通过磁性扣子轻松附着在衣物上。这款设备的核心功能是全天候记录用户与他人的对话内容，并具备记忆功能，让用户能够随时回顾和询问AI关于自己的所有信息。

设计与功能:轻便耐用，长效电池，高清音频与防水

Limitless吊坠的设计轻巧且耐用，采用铝合金材料，外形时尚，便于携带。设备的电池寿命高达100小时，减少了频繁充电的需求。此外，Limitless提供清晰的音频记录功能，并具备防水性能，使其适用于各种环境。

智能特性:实时记录与回放，一键标记重要时刻，个性化AI交互

Limitless吊坠能够记录日常会议、即兴对话等，并通过配套的应用程序方便地回放。用户可以通过轻触吊坠来标记对话中的重要时刻，便于后续查找。通过长按设备，用户可以随时与个性化AI进行互动，获取所需信息或帮助。

产品线细分:Limitless Meetings会议辅助平台与Pendant吊坠

Rewind公司推出的Limitless产品线包括两个主要部分:Limitless Meetings会议辅助平台和Pendant吊坠。Limitless Meetings是一个多功能的会议辅助平台，提供自动化会议准备、自动记录笔记并总结，无需手动操作，可以集成到任何会议工具中。而Pendant吊坠则是世界上最小的可穿戴AI设备，具备Wi-Fi和蓝牙功能，能够记录整日的对话和个人见解。

会议效率与记录精度的提升

Limitless Meetings平台通过自动化会议准备、精确转录、自动笔记生成以及总结与行动项的提供，显著提高了会议效率和记录精度。它支持多种会议工具，如Zoom、Slack、Meet等，用户可以在任何设备上使用。

隐私与数据安全

Rewind公司特别重视用户的数据隐私和安全。他们推出了“Confidential Cloud”来保证用户数据的安全与隐私，即使是软件提供商和政府也无法未经用户许可解密数据。同时，引入了“Consent Mode”这一新的隐私保护技术，只记录得到许可的声音。

价格与订阅

Limitless吊坠的预售价格为99美元，这一价格为有限时间提供。用户还可以选择订阅Limitless Pro服务，以每月19美元的价格获得无限的AI功能。

官网地址：https://top.aibase.com/tool/limitless

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